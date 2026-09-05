Антон Кутев: Няма социално плащане, което да не е увеличено в Бюджет 2026

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Н яма социално плащане, което да не е увеличено в рамките на Бюджет 2026. Това заяви Антон Кутев от „Прогресивна България“ в eфира на NOVA.

Кабинетът залага на по-високи осигуровки и винетки в Бюджет 2026

По думите му следващият бюджет ще бъде изграден около три основни приоритета.

"В Бюджет 2027 управляващите ще работят за овладяване на бюджетния дефицит", посочи Кутев.

Вторият приоритет ще бъдат социалните разходи, които няма да бъдат намалявани.

„Напротив, всички придобивки на населението ще бъдат увеличени“, каза Кутев.

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Третият приоритет ще бъде насочен към бизнеса.

„Третият приоритет е как да направим така бюджета, че да стимулираме развитието на бизнеса“, заяви той.

Кога ще бъде внесен бюджетът

По думите на Кутев засега няма основания процедурата по внасянето на Бюджет 2027 да се забавя.

„Надали ще е преди изборите, защото би повлиял. Така че най-вероятно след изборите. Но финансовият министър трябва да каже“, допълни той.

Контрол върху цените

Кутев смята, че трябва да бъдат предприети мерки за контрол на цените заради инфлацията.

„Механизмите в пазарната икономика, по които могат да се контролират цените, не са много и са строго лимитирани“, посочи той.

По думите му три-четири са институциите, които могат да упражняват контрол върху качеството и цените на храните.