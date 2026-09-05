Взривове отекнаха край ключовия ирански остров Харг

В зривове с неизяснен произход са били чути тази сутрин край иранския остров Харг в Персийския залив, съобщи агенция "Ройтерс", позовавайки се на иранската полуофициална информационна агенция "Фарс".

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Остров Харг е ключов център за износа на ирански петрол и има стратегическо значение за икономиката на страната.

Свързаната с държавата медия "Нурнюз" съобщи за непотвърдени данни от местни източници, според които ракета, изстреляна от американските сили, е поразила ирански танкер край острова. Към момента няма независимо потвърждение на тази информация.

Кореспондент на "Фарс", който се намира на място, заяви, че взривът се е чул откъм морето, но след него не се е издигнал дим.

Иранските власти все още не са направили официален коментар за случилото се.

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Харг се намира в Персийския залив и е един от най-важните терминали за износ на ирански петрол. Преди началото на войната през февруари островът е обслужвал около 90% от износа на петрол на Иран, според данни, цитирани от "Ройтерс".

Заради стратегическото му значение всяка атака или сериозно прекъсване на работата на терминала би могло да има последици не само за Иран, но и за световните енергийни пазари.

Ситуацията около Харг се развива на фона на поредна ескалация на напрежението между САЩ и Иран. В края на август американският президент Доналд Тръмп публикува видео, за което впоследствие беше установено, че е генерирано с изкуствен интелект, и заяви, че островът е бил "разнесен на парчета". Американски представител обаче заяви, че американските сили не са атакували Харг при тогавашните удари.

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На 4 септември Тръмп заяви, че САЩ може скоро да нанесат удар по иранския обект "Пикекс Маунтин", разположен близо до силно повредения ядрен комплекс в Натанз.

На този фон всяка информация за инцидент край Харг се следи внимателно заради потенциалното отражение върху петролните доставки и корабоплаването в Персийския залив.