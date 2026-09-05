Откриха отровен индийски рак край остров Родос: Вторичен екзотичен вид завзема Средиземно море

У чени за първи път регистрираха в гръцки води екзотичен вид рак, чийто естествен ареал е в Индийския океан, след като екземпляр бе открит край остров Родос. Според тях това е пореден признак за продължаващото разпространение на чуждоземни видове в Източното Средиземноморие, предаде Катимерини.

Статия, публикувана през юни 2026 г. от учени от Хидробиологичната станция в Родос показва, че мъжки екземпляр от вида *Liomera rugipes* е бил уловен на дълбочина 50–55 метра. Тази находка представлява и най-западното регистрирано до момента местоположение на вида в Средиземно море.

Exotic crab species recorded in Greek waters for first time https://t.co/y5owct2YaD pic.twitter.com/sChXvD5NUa — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) September 2, 2026

Идентификацията на ракообразното е потвърдена чрез подробен морфологичен преглед, включващ детайлен анализ на характерната форма, както и чрез молекулярен анализ на ДНК, предаде Катимерини. Генетичното профилиране предоставя нов надежден инструмент за бъдещо разпознаване и проследяване на разпространението на вида.

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Откритието е публикувано в научното списание BioInvasions Records от Константинос Калаендзис, Герасимос Кондилатос, Параскеви Луизиду, Стилиани Минуди, Мария Корсини-Фока и Александрос Триантафилидис.

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Liomera rugipes е токсичен вид, чийто естествен ареал обхваща Индо-Западно-Тихоокеанския регион; за първи път е регистриран в Средиземно море през май 2023 г. край Александрия, Египет. Смята се, че видът е навлязъл в Средиземно море през Суецкия канал.

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Впоследствие, през 2025 г., са регистрирани два екземпляра край бреговете на Турция, което бележи първото документирано присъствие на вида по турското крайбрежие.