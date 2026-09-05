Променят маршрута на трамвай №8 в София: Ето откъде ще минава

О т 5 септември 2026 г. се променя маршрутът на трамвайна линия №8 в София. Промяната е част от оптимизацията на трамвайната мрежа на територията на Столичната община и има за цел да подобри транспортното обслужване, съобщиха от пресцентъра на общината.

Трамваите по линия №8 в посока пл. „Журналист“ ще се движат от ж.к. „Люлин 5“ по бул. „Д-р Петър Дертлиев“, бул. „Панчо Владигеров“, метростанция „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“, бул. „Царица Йоанна“, бул. „Вардар“, бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Алабин“, ул. „Граф Игнатиев“ и бул. „Христо Смирненски“ до пл. „Журналист“.

В обратната посока – към ж.к. „Люлин 5“, трамваите ще тръгват от пл. „Журналист“ по бул. „Христо Смирненски“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Алабин“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Вардар“, бул. „Царица Йоанна“, бул. „Джавахарлал Неру“, през метростанция „Люлин“, по бул. „Панчо Владигеров“ и бул. „Д-р Петър Дертлиев“ до крайния пункт в „Люлин 5“.

От Столичната община уточняват, че трамваите ще обслужват всички съществуващи спирки по маршрута на линията.

Промяната в маршрута идва на фона на възстановяването на движението по бул. „Ал. Стамболийски“. През май 2026 г. участъкът между бул. „Константин Величков“ и Западен парк беше отворен за движение след цялостна реконструкция.

Това позволява трамвайната линия да преминава отново по обновеното трасе и е част от промените в организацията на градския транспорт в София.