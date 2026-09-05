„Евровизия 2027“ в Бургас: 12 преживявания, които не трябва да пропускате край морето

Лятото ни подарява още слънце и жега до 36° днес, но ето кога идва захлаждане

Пепи от “Игри на волята” е уникален! Ивет Лалова и Павел говорят за новия сезон в “След Игрите Podcast”

Двойното убийство и самоубийството в Исперих, какво се знае до момента

Антон Кутев: Няма социално плащане, което да не е увеличено в Бюджет 2026

„Евровизия 2027“ може да бъде поводът да посетите Бургас, но морето, храната и атмосферата на града са причината да останете. За всички гости, които ще пристигнат за песенния конкурс, от DarikNews.bg събраха 12 преживявания, с които туристите да усетят Бургас по най-автентичния начин.

Елате за музиката, останете за незабравимите и вълнуващи морски моменти:

1. Морето

Първата точка е ясна - морето. Бургас е от онези градове, в които не е необходимо да планирате специална екскурзия, за да стигнете до плажа. Достатъчни са няколко минути пеша от центъра.

2. Морската градина

Източник: istock

Разходка сред зеленината, аромат на море и гледки към брега - Морската градина е едно от местата, които най-добре показват характера на Бургас.

3. Мостикът

Източник: istock

Една от задължителните спирки за всеки турист. А ако снимката е направена по залез, още по-добре - Мостикът и морето правят естествен декор за спомен от Бургас.

4. Плажът

Източник: БГНЕС

Между концертите и евровизионните събития остава време за малко плажна почивка. В Бургас тя е буквално на крачка от градския живот.

5. Цацата

Тук няма нужда от сложен гастрономически речник. За да усетите морския Бургас, трябва да опитате цаца. Малка рибка, голяма част от лятното настроение. А комбинацията с бира е неустоима.

6. Странджанката - принцесата на Бургас

И ако има местен кулинарен хит, който заслужава да излезе на евровизионната сцена, това е Странджанката. Хляб, кайма и онзи специфичен вкус, който за местните е добре познат, а за чужденците може да се превърне в истинско откритие. „Евровизия“ има своите звезди, а Бургас има своя принцеса - Странджанката.

7. Бургаските улици

Преди вечерните събития туристите могат просто да се изгубят из центъра - между кафенетата, ресторантите, магазините и оживените улици.

Източник: istock

8. Залезът

Няма нужда от специална сцена. В Бургас природата сама подготвя вечерното шоу. Залезът край морето е задължителна част от програмата.

9. Остров Света Анастасия

За тези, които искат да добавят малко приключение към евровизионното си пътуване, остров Света Анастасия е една от най-интересните възможности край Бургас. Остров Света Анастасия е едно от най-романтичните места по нашето Черноморие. Островът е забулен в мистерия и за него се разказват стотици легенди и истории. Островът е бил манастир, а за известно време е служил и за затвор. Площта му е близо 9 декара и се намира на 6 км от брега. Днес островът предлага на гостите си ресторант с морска кухня „100 години назад“, кафене-лекарна, малък амфитеатър, музей, разказващ историята на острова, както и малък плаж. За онези посетители, които желаят да се насладят на островната романтика за повече от ден, се предоставя възможност да пренощуват на острова. До острова може да се стигне с двата общински катамарана - „Бургус“ и „Анастасия“, които правят редовни курсове от Магазия 1 на Пристанище Бургас.

Източник: iStock photos

10. Ченгене скеле

Рибарски лодки, морски истории и традиции - място, което показва един по-различен и автентичен Бургас. Културно-туристически комплекс "Ченгене скеле" се намира точно до едноименното рибарско селище и на 15 км от Бургас. Основната му мисия е популяризиране на рибарския занаят и традиции. В комплекса има експозиционни къщички, които разказват историята на рибарите. Посетителите могат да видят котви, гребла, мрежи, дребни рибарски принадлежности и други, като гостите могат да наблюдават и демонстрации на рибарския занаят като плетене на мрежи. Комплексът включва също така кафе-клуб на моряка, ресторант, многофункционална зала за изложби и събития, парково пространство и детска площадка. До новия пристан може да се стигне и с кораб.

11. Странджа

Странджа е планина с хилядолетна история, съхранила в земите и в духовните си пространства наследството на няколко цивилизации. Само на кратко разстояние от града започва друг свят. Странджа предлага природа, малки села, местни традиции и още една причина туристите да удължат престоя си.

Източник: istock

12. Бургас

Последната точка всъщност събира всички останали. Може да дойдете заради "Евровизия". Да видите сцената, да чуете песните, да аплодирате любимия си изпълнител. Но междувременно да се разходите край морето, да стигнете до Мостика, да посрещнете залеза, да опитате цаца и да откриете Странджанката - принцесата на бургаската кухня. И тогава вече няма значение кой ще спечели "Евровизия". За Бургас гласуването е ясно - 12 точки.