Случаите на западнонилска треска в Европа надхвърлиха 1000

П овече от 1000 случая на заразяване с вируса на западнонилската треска са регистрирани в Европа от началото на тазгодишния сезон на предаване. Това съобщи Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), цитиран от ДПА.

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Към 3 септември в 15 европейски държави са отчетени общо 1086 случая, показват последните данни на агенцията на ЕС.

Броят на заразените се е увеличил рязко през последните седмици. В началото на август в седем европейски държави са били регистрирани малко над 240 случая.

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Най-много заразени са отчетени в Италия - 516, следвана от Гърция с 284 и Испания с 88 случая.

Общо 144 области в Европа са засегнати от заболяването, като 62 от тях са в Италия. От ECDC обаче предупреждават, че наличните данни „не дават пълна картина на предаването“ на вируса.

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Как се разпространява вирусът

Западнонилската треска се причинява от вирус, който се предава основно чрез ухапване от заразени комари. В естествения цикъл на вируса участват най-вече дивите птици, а комарите могат да пренесат инфекцията от тях към хора и други животни.

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Според германския институт „Роберт Кох“ около 20% от заразените развиват трескаво, грипоподобно заболяване. При приблизително един на всеки 100 заразени инфекцията може да протече тежко.

В повечето случаи западнонилската треска отшумява без сериозни усложнения. При пациентите, които развиват тежка форма на заболяването обаче, дългосрочните последици са сравнително чести.