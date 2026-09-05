Убийство разтърси Мексико: Депутат е открит мъртъв в колата си

Д епутат от управляващото в Мексико Национално движение за обновление (МОРЕНА) беше намерен мъртъв с огнестрелна рана в източния щат Веракрус, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че случилото се става по-малко от година преди местните и федералните избори в страната.

Зениазен Ескобар, който представлява богатия на петрол крайбрежен щат, е открит мъртъв в автомобила си с поне една огнестрелна рана.

Главният прокурор на Веракрус Лисбет Хименес заяви пред журналисти, че по случая е започнало разследване, но не предостави допълнителни подробности.

Генералният секретар на щата Рикардо Ахуед заяви, че по автомобила на депутата не са установени следи от насилие.

Смъртта на Ескобар идва в момент, когато Мексико се подготвя за изборите на 6 юни догодина. На тях ще бъдат подновени мандатите на кметове, депутати в щатските законодателни органи, общински съветници и губернатори.

По време на предишни избори в различни части на страната бяха регистрирани случаи на насилие, свързани с организирани престъпни групи.

По данни на правозащитни организации само през юли са регистрирани най-малко 30 случая на политическо-криминално насилие в 11 щата на Мексико. Сред тях са заплахи, убийства, въоръжени нападения, опити за убийство, изчезвания и отвличания. Четиринадесет от регистрираните случаи са убийства.

Националният избирателен орган предупреди, че организираната престъпност представлява един от най-сериозните проблеми за демократичните процеси в страната.

Според институцията в миналото са регистрирани случаи на въоръжени лица, които се опитват да сплашат или принудят граждани да гласуват по определен начин. Има данни и за кражби и унищожаване чрез палеж на изборни материали.