Какво да направим, ако Wi-Fi връзката прекъсва постоянно

М алко технологични проблеми са по-дразнещи от интернет връзка, която работи перфектно през повечето време, но внезапно прекъсва за кратко или проявява нестабилност в скоростта. В повечето случаи се сещаме за Wi-Fi рутера, когато връзката спре напълно, а за такива кратки прекъсвания е изкушаващо да обвиним доставчика.

В действителност често е обратното - кратките прекъсвания е по-вероятно да са породени от проблем с рутера. Добрата новина е, че може да има няколко много по-прости причини, които да се адресират сравнително лесно, отбелязва MakeUseOf.

Рестартирането на рутера може да изчисти временни проблеми, да освободи паметта му и да го принуди да установи нови връзки. То може също така да изчисти блокирани връзки и остаряла DHCP информация.

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Windows може да стане недостъпен, ако нямате код

Вместо да рестартират рутера ръчно всеки път, когато нещо се обърка, потребителите могат да се възползват от функция, която се намира в много съвременни рутери: планирано рестартиране. Настройването на рутера да се рестартира автоматично например нощем може да осигури лесен начин за поддържане на чистата му работа, без да се нарушава нормалното използване на интернет през деня.

Друг потенциален виновник е претоварването на рутера. Домашната мрежа може да има десетки свързани устройства, от телефони и лаптопи до телевизори, конзоли и оборудване за интелигентен дом. В същото време съседните мрежи може да се конкурират за едни и същи безжични канали.

Когато твърде много мрежи използват един и същ канал, смущенията могат да доведат до по-ниски скорости, по-висока латентност, загуба на пакети и нестабилни връзки. Следователно проверката на каналите, които се използват наблизо, и преминаването към по-малко претоварен вариант може да окаже съществено влияние.

Модерните рутери обикновено могат да правят това автоматично, но ако сте в гъсто населен район с много апартаменти, почти всички канали може да се окажат натоварени. Тогава рутерът може да изпитва затруднения и често решението е ръчно избиране на един канал, вместо автоматично. Така, докато другите рутери постоянно търсят и сменят каналите, вашият ще запазва позицията си и ще се възползва от освобождаването на ресурси.

Джон Тернъс оглавява Apple в решителен момент за бранша

Сгъваемите смартфони са бъдещето, но има и пречка

Честотната лента, използвана от отделните устройства, също е от значение. Устройства, които изискват бърза и стабилна връзка, като например компютри, игрови конзоли и телевизори, могат да се възползват от 5GHz лентата, докато много устройства за умен дом могат да останат на 2.4GHz. Последната обикновено осигурява по-голям обхват, което я прави полезна за устройства, по-отдалечени от рутера.

Разположението на рутера е друг изненадващо често срещан източник на проблеми. Скриването на рутера в шкаф или поставянето му в ъгъла на къщата може значително да намали ефективното му покритие. В идеалния случай рутерът трябва да бъде разположен относително централно и повдигнато, което позволява на безжичния му сигнал да се разпространява по-ефективно.

Материалите около него също са от значение. Бетонът и металът могат да пречат на безжичните сигнали или да ги отразяват. Поради това големите домове могат да се възползват от mesh Wi-Fi система, която включва допълнителни устройства за увеличаване на обхвата.

AI агентите ще са кошмарът на киберсигурността

Meta ще плати до 18 млрд. долара, за да пази децата

Рутерът обаче не винаги е отговорен. Устройството, което приема сигнала, може да е проблемът. По-старите лаптопи и телефони може да имат по-слаб безжичен хардуер от по-новите устройства. Сигнал, който е напълно достатъчен за модерен смартфон, може да е ненадежден на по-стар компютър.

Потребителите на Windows могат да проверят настройките си за мрежа и захранване. Безжичният адаптер може да бъде конфигуриран да влиза в състояние на по-ниска консумация на енергия, което потенциално може да повлияе на свързаността. В диспечера на устройствата потребителите могат да проверят настройките за управление на захранването на адаптера и да предотвратят изключването му от Windows, за да пести енергия. Това обаче е рядък проблем, обикновено свързан с погрешно конфигуриране.

Зукърбърг очаква AI да доведе до повече работници

За какви ИТ проблеми най-много питат хората в Google

И накрая, съществува вероятност самият рутер да е просто твърде стар. По-старите модели може да нямат съвременните Wi-Fi технологии и мрежови функции, докато по-новите двубандови и трибандови рутери могат да осигурят по-добра производителност и подобрени опции за управление.