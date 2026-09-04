Публикувани са документите на кандидатите за членове на ВСС от съдийската и прокурорската квота

ВСС публикува документите на седем кандидати за изборни членове от прокурорската квота, сред които са Иванка Которова, Сийка Милева, Даниела Попова и Георги Чинев.

За съдийската квота са предложени Красимир Мазгалов, Владимир Вълков и Весела Евстатиева, като срокът за нови предложения изтича на 6 септември.

На 7 септември изтича срокът за подаване на документи от кандидатите от прокурорската квота, а ВСС вече публикува и въпроси към тях, поставени от прокурора Светлозар Костов.

Петима кандидати допуснати до избора за членове на ВСС от прокурорската квота

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет (ВСС) са публикувани документи на кандидатите за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите, съобщиха от пресцентъра на Съвета.

Публикувани са предоставените документи от Иванка Которова и Сийка Милева – прокурори във Върховна касационна прокуратура, Даниела Попова – административен ръководител на Апелативна прокуратура - София, Ивайло Ангелов – прокурор в Апелативна прокуратура – София, Георги Чинев – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, Марина Ненкова – прокурор в Софийска градска прокуратура, и Пламен Петков – прокурор в Софийска районна прокуратура. Документите са автобиографии, мотиви за участие в процедурата, концепции за дейността на ВСС, декларации, копия от удостоверения за придобита юридическа правоспособност и други.

ВСС публикува предложения и за издигане кандидатурите на Красимир Мазгалов – съдия в Софийски градски съд, Владимир Вълков – съдия в Апелативен съд – София, и Весела Евстатиева – заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив, за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите.

Деловодството на ВСС ще работи на 5, 6 и 7 септември 2026 г. (събота, неделя и понеделник) във връзка с осигуряване на възможност за прием на документи, свързани с процедурата за произвеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите.

Крайният срок за внасяне на предложения за издигане на кандидатури за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите е 6 септември 2026 г.

На 7 септември 2026 г. изтича срокът за подаване на документи от кандидатите за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите.

Постъпили са въпроси от Светлозар Костов – прокурор в Апелативна прокуратура – София, към кандидатите за членове на ВСС от квотата на прокурорите. Въпросите са публикувани за допуснатите от Прокурорската колегия на ВСС кандидати до участие в избора.