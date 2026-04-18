Говорителят на СРП: На година-две сме от "зомби апокалипсис" заради фентанила

Над 10 кг фентанил е задържан на територията на СДВР от началото на годината, стойността му е 500 000 евро

18 април 2026, 13:11
Н ад 10 кг фентанил е задържан на територията на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) от началото на годината, съобщиха от полицията.  Към момента се водят пет разследвания и са задържани петима за разпространение. 

От СДВР уточниха, че това количество фентанил се равнява на около 40 000 дози, като една доза е средно 0,25 грама. Средната цена за грам фентанил или за четири дози, е 50 евро, допълват от полицията. 

Фентанил – новата смъртоносна заплаха стигна и до България, какво трябва да знаем

По данни на Министерството на вътрешните работи фентанилът е мощен синтетичен опиоид, който има подобен ефект на естествените опиати (напр. морфин). В медицината се използва като силно обезболяващо чрез инжектиране, назален спрей или таблетка. Като наркотик фентанилът е с изключително висок риск от предозиране и дори минимални количества могат да доведат до смърт. Многократно по-силен е от хероина и морфина, до настъпване на действието му има много по-кратко време. Предозирането с фентанил настъпва бързо, често без време за реакция. 

Задържаха голямо количество от смъртоносния фентанил у нас

Според говорителя на Софийската районна прокуратура прокурор Николай Николаев все повече хероинът бива заместван от фентанила, тъй като е леснодостъпен. В последните няколко месеца се наблюдава „експлозия“ на наркотични вещества, като се намираме се на година-две от „зомби апокалипсис“, подобен на този, които се вижда в социалните мрежи, каза Николаев в началото на месеца. 

Той обясни, че фентанилът е в „Списък 2“, което означава, че има приложение и в медицината, но предупреди, че концентрацията му е толкова висока, че в малки дози е възможно да убие човек.

Източник: БТА, Марин Колев    
Фентанил Задържани наркотици СДВР Предозиране Смъртоносна заплаха Синтетичен опиоид Разпространение на наркотици Наркотици МВР Висок риск
Ирански канонерки стреляха по танкер в Ормузкия проток

Ирански канонерки стреляха по танкер в Ормузкия проток

Кралицата на попа се завърна: Мадона взриви Coachella заедно със Сабрина Карпентър

Кралицата на попа се завърна: Мадона взриви Coachella заедно със Сабрина Карпентър

Лавров: Време е за разговор със САЩ за икономическите връзки

Лавров: Време е за разговор със САЩ за икономическите връзки

„Може да няма утре“: Близки на Кристина Апългейт разкриха подробности за битката ѝ с МС

„Може да няма утре“: Близки на Кристина Апългейт разкриха подробности за битката ѝ с МС

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Големият хит на Kia идва в Европа, цели се в бестселъра на VW

Големият хит на Kia идва в Европа, цели се в бестселъра на VW

carmarket.bg
Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)
Ексклузивно

Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)

Преди 21 часа
<p>САЩ признаха, че са загубили <strong>„очите“ на флота </strong>за $240 млн. над Ормуз</p>
Ексклузивно

САЩ признаха, че са загубили „очите“ на флота за $240 млн. над Ормуз

Преди 21 часа
„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна
Ексклузивно

„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

Преди 1 ден
Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната
Ексклузивно

Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната

Преди 19 часа
"Бейби бум": Рядък гривест козирог и още десетки животни се родиха в ловешкия зоопарк

"Бейби бум": Рядък гривест козирог и още десетки животни се родиха в ловешкия зоопарк

България Преди 1 час

През последните месеци в зоопарка се забелязва т. нар. бейби бум сред обитателите му

<p>Почина легендарна френска актриса от &quot;Хвани ме, ако можеш&quot;</p>

Отиде си легенда на френското кино - Натали Бай

Свят Преди 2 часа

Тя боледуваше и беше в тревожно здравословно състояние от миналото лято

<p>Иран&nbsp;отново&nbsp;въведе ограничения върху Ормузкия проток</p>

Иран отново въведе ограничения върху преминаването през Ормузкия проток

Свят Преди 4 часа

Иранските въоръжени сили заявиха, че техният "контрол върху Ормузкия проток се върна към предишното си състояние"

<p>МЕУ обяви: 100% от машините за гласуване са проверени&nbsp;</p>

За първи път: МЕУ постигна пълна верификация на машините за гласуване

България Преди 4 часа

Общо 100 държавни служители са съдействали на Централната избирателна комисия и екипа на "Сиела Норма" по процеса

Тръмп е "политически токсичен" за европейската крайна десница

Тръмп е "политически токсичен" за европейската крайна десница

Свят Преди 5 часа

Европейските крайнодесни популисти започнаха да се отдръпват от американския президент още преди тежката загуба на унгарския премиер Виктор Орбан на парламентарните избори

Зеленски е готов за среща с Путин в Истанбул

Зеленски е готов за среща с Путин в Истанбул

Свят Преди 5 часа

"Искаме да сложим край на тази война и на страданията на нашия народ"

Кола "полетя" и се вряза в магазин в Шумен, двама души пострадаха тежко

Кола "полетя" и се вряза в магазин в Шумен, двама души пострадаха тежко

България Преди 6 часа

Причините за възникване на инцидента се изясняват

Кораб изчезна в Тихия океан след тайфуна "Синлаку" - издирват шестима души

Кораб изчезна в Тихия океан след тайфуна "Синлаку" - издирват шестима души

Свят Преди 6 часа

Бреговата охрана установи комуникационен график на всеки час с екипажа, но загуби контакт с него в следобедните часове на 16 април

<p>Рядка слънчева буря удря Земята</p>

Рядка слънчева буря с продължителност от четири дни удря Земята

Любопитно Преди 6 часа

​Вашите кръвоносни съдове са под "атака", защо 18 -19 април изискват максимална почивка

ПСС предупредиха туристите - може да затънете в снега в планините

ПСС предупредиха туристите - може да затънете в снега в планините

България Преди 6 часа

Не са подходящи условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба

<p>Електрически автобус помете три автомобила в Хасково</p>

Електрически автобус помете три паркирани автомобила в Хасково

България Преди 7 часа

При инцидента няма пострадали, причините за катастрофата се изясняват

<p>Тръмп направи рязък завой -&nbsp;удължи изключението за руски петрол</p>

САЩ удължи с месец изключението за руския петрол

Свят Преди 7 часа

Министерството на финансите разреши сделки за вече натоварени танкери до 16 май

Пожари в руски петролни съоръжения след серия украински атаки

Пожари в руски петролни съоръжения след серия украински атаки

България Преди 7 часа

Москва твърди, че противовъздушната отбрана е свалила няколко дрона

<p>Един загинал при мистериозен инцидент под мост в Германия</p>

Смъртен случай след взривоподобен звук в Германия

Свят Преди 8 часа

Полицията разследва силен трясък във Фолклинген, има и тежко ранени

Ирак възобнови петролния износ, Иран отново заплаши с блокиране на Ормузкия проток

Ирак възобнови петролния износ, Иран отново заплаши с блокиране на Ормузкия проток

Свят Преди 8 часа

Първи танкер започна товарене от южните терминали, докато напрежението около ключовия морски коридор и иранската ядрена програма остава високо

Блогър нападна Путин и го затвориха в психиатрия - след 30 дни излезе с предупреждение

Блогър нападна Путин и го затвориха в психиатрия - след 30 дни излезе с предупреждение

Свят Преди 8 часа

След освобождаването си той предупреди, че критиките към властта имат „цена“

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg
1

Облаци и дъжд в деня за размисъл

sinoptik.bg

Сбогом на една икона: Натали Бай – жената с четири Сезара, която проби в Холивуд

Edna.bg

Елеонора Иванова ще играе с инспектор Бенишев от „Под прикритие“ в нов спектакъл

Edna.bg

Талантите на Реал Мадрид отсрамиха батковците

Gong.bg

НА ЖИВО: Лийдс – Уулвс, Груев резерва

Gong.bg

Лондон съобщи за обстрелван от Иран танкер в Ормузкия проток

Nova.bg

Иран отново затвори Ормузкия проток

Nova.bg