България

Държавата предлага инфраструктурата на Слънчев бряг да бъде прехвърлена на община Несебър и ВиК-Бургас

Министърът отхвърли възможността общината да плати около 75 млн. лева за активите

4 септември 2026, 16:03
Журналисти под прикритие заснеха хора на Фараж в изборен скандал за 500 хил. паунда

Журналисти под прикритие заснеха хора на Фараж в изборен скандал за 500 хил. паунда
Кои са българите, задържани за атаката в Мюнхен

Кои са българите, задържани за атаката в Мюнхен
Роберт Фицо в София: Войната в Украйна няма военно решение, ЕС се нуждае от дипломация, а не от оръжия

Роберт Фицо в София: Войната в Украйна няма военно решение, ЕС се нуждае от дипломация, а не от оръжия
Напрежението ескалира: Милей обяви санкции заради Фолкландските острови, какво разделя Аржентина и Великобритания?

Напрежението ескалира: Милей обяви санкции заради Фолкландските острови, какво разделя Аржентина и Великобритания?
„Хубавата козметика и алкохолът са магнит за комарите“: Проф. Кантарджиев за западнонилската треска в Гърция

„Хубавата козметика и алкохолът са магнит за комарите“: Проф. Кантарджиев за западнонилската треска в Гърция
Съмнителна разпродажба на артикули от български луксозен бранд събуди въпроси за произхода на стоките

Съмнителна разпродажба на артикули от български луксозен бранд събуди въпроси за произхода на стоките
Между Европа, Русия, САЩ и Китай: Трябва ли България да избере страна?

Между Европа, Русия, САЩ и Китай: Трябва ли България да избере страна?
Радев за дрона в Лайпциг: Подкрепяме Германия, но Европа трябва да премине към преговори

Радев за дрона в Лайпциг: Подкрепяме Германия, но Европа трябва да премине към преговори
  • Държавата иска инфраструктурата на „Слънчев бряг“ АД да бъде прехвърлена доброволно на Община Несебър и ВиК – Бургас, за да се управлява от институциите, които имат законов ангажимент.
  • Иван Шишков отхвърли идеята общината да плати около 75 млн. лева за инфраструктурата, като предупреди, че не трябва българските граждани да финансират придобиването на публична инфраструктура.
  • Паралелно се ускорява подготовката за АМ „Черно море“, която трябва да свърже границите с Румъния и Турция; до година и половина се очакват идеен проект и подробен устройствен план.

Несебър срещу „Слънчев бряг” – кой трябва да стопанисва курорта

Инфраструктурата в курортния комплекс Слънчев бряг, която се управлява от акционерното дружество "Слънчев бряг", трябва да бъде прехвърлена на община Несебър и на ВиК оператора в Бургас, като държавата ще настоява това да стане по доброволен път. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти след среща с представители на туристическия бранш в Несебър.

Улиците и алеите трябва да преминат към общината, а ВиК системата - към съответното водоснабдително дружество. Целта е всичко да се управлява от институциите и дружествата, които по закон имат ангажимент за това, обясни Шишков. 

"Това, което се случва с години, е абсолютно незаконосъобразно и ние считаме, че трябва да се сложи край“, заяви министърът. Шишков подчерта, че държавата предлага "мекия вариант" за разрешаване на проблема - активите на "Слънчев бряг" АД, които представляват инфраструктура, да бъдат прехвърлени доброволно. Той отхвърли възможността българските граждани да плащат допълнително за активи, които според него по предназначение трябва да бъдат публично управлявани.

"Не може, не трябва да правим така, че в момента да даваме допълнително пари от джоба на българина", каза министърът.

Строежът на АМ "Черно море" - най-рано след две години

Шишков припомни, че през годините е имало предложение инфраструктурата да бъде придобита от община Несебър срещу заплащане - около 75 млн. лева. Той обаче даде да се разбере, че според него подобно решение не е приемливо.

"Аз днес дойдох с регулационните планове и кадастрите“, обясни министърът, като уточни, че държавата прави разграничение между инфраструктурата и останалите имоти, притежавани от дружеството. Според Шишков улиците и алеите в курортния комплекс, предвидени по подробните устройствени планове като такива, трябва да бъдат отделени от останалите имоти.

За имотите, които нямат отношение към инфраструктурата, държавата няма претенции, подчерта още министърът на регионалното развитие и благоустройството. Той заяви, че предпочита въпросът да бъде решен доброволно, но не изключи и други възможности.

Хотелиери искат "Слънчев бряг" да се отдели от Несебър

"Разбира се, че може да бъде и отчуждено. Разбира се, че могат да бъдат променени законите. Аз пак предлагам прехвърлянето да бъде доброволно", каза Шишков, като отправи призив към акционерите в "Слънчев бряг" АД да подходят отговорно и да прехвърлят на Община Несебър и ВиК - Бургас съответните активи.

Министърът защити тезата, че сегашният модел на управление на инфраструктурата не работи и не е в интерес на курорта.

Шишков коментира и развитието на проекта за автомагистрала "Черно море". По думите му работата по бъдещото трасе продължава, като идеята е магистралата да се превърне в транспортна връзка между границите с Румъния и Турция, а регионалното министерство подготвя необходимата проектна и устройствена документация.

"Скоро ще започнем възлагането на предпроектните проучвания за цялото трасе. В програмата на правителството е заложено в рамките на следващата година и половина да имаме идеен проект и Подробен усторйствен план", коментира министър Шишков. 

Източник: БТА, Станимир Димитров    
Слънчев бряг Инфраструктура Община Несебър Иван Шишков АМ Черно море Прехвърляне на собственост ВиК Бургас Управление на курорти Публична собственост Регионално развитие
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Детска свада прерасна в жесток побой: 43-годишен мъж е със счупен нос и комоцио

Детска свада прерасна в жесток побой: 43-годишен мъж е със счупен нос и комоцио

Пилот е дал положителна проба за психотропно вещество след инцидента със самолет на

Пилот е дал положителна проба за психотропно вещество след инцидента със самолет на "Еър Индия"

Сигнали за бомби в детски градини в Кюстендил, Стара Загора и София, пет заплахи и в Ловешко

Сигнали за бомби в детски градини в Кюстендил, Стара Загора и София, пет заплахи и в Ловешко

Вучич защити погребението на Ратко Младич и отговори остро на Пленкович

Вучич защити погребението на Ратко Младич и отговори остро на Пленкович

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Най-големият и луксозен EV на Skoda мина 936 км с един „ревервоар“

Най-големият и луксозен EV на Skoda мина 936 км с един „ревервоар“

carmarket.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 2 дни
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 2 дни
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 2 дни
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Чешкият външен министър Петър Мацинка

Чешкият външен министър се изложи - заблудиха го с мним журналист и бутафорни бомби

Свят Преди 37 минути

Активисти организираха фалшиво интервю, докато в стаята били скрити бутафорни оръжия и взривни устройства

Сидни Суини и Скутър Браун

Романтика във Венеция: Сидни Суини и Скутър Браун с пламенна целувка на гондола

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Еуфория“ Сидни Суини и музикалният продуцент Скутър Браун демонстрираха близост по време на романтична разходка с гондола във Венеция. Двойката се завърна в града, където пламна любовта им, след като направи важна крачка в отношенията си

Володимир Зеленски

Престрелка между ГУР и ССУ в Киев разкри напрежението между двете служби

Свят Преди 1 час

Агент на Службата за сигурност на Украйна и агент на военното разузнаване са официално заподозрени

<p>Остра атака от ДСБ: Програмата на Радев &bdquo;не смее&ldquo; да пипне службите</p>

ДСБ: Липсва ангажимент за реформа на службите за сигурност

България Преди 2 часа

Партията критикува централизацията, липсата на финансова конкретика и отсъствието на реформа на службите

Viber и ChatGPT с нова крачка напред: Изкуственият интелект вече обобщава новините и пропуснатите чатове

Viber и ChatGPT с нова крачка напред: Изкуственият интелект вече обобщава новините и пропуснатите чатове

Любопитно Преди 2 часа

Rakuten Viber надгражда партньорството си с OpenAI, като прави ежедневната комуникация в България още по-бърза, безопасна и удобна

<p>Пожар избухна във фотоволтаичен парк край ТЕЦ &bdquo;Бобов дол&ldquo;</p>

Ограничен е пожарът във фотоволтаичния парк край ТЕЦ „Бобов дол", но не е локализиран

България Преди 3 часа

Шест екипа на пожарната гасят пламъците, които са засегнали и фотоволтаични панели

<p>Стадо полудиви коне обикалят остров Кефалония - ето защо</p>

Стадо полудиви коне обикалят остров Кефалония заради недостига на вода

Свят Преди 3 часа

Животните търсят вода и храна в населени райони, по пътища и земеделски площи

<p>Дизелът в САЩ счупи рекорд&nbsp;и натисна цените на стоките</p>

Дизелът в САЩ достигна рекордните $5,85 за галон

Свят Преди 3 часа

Нарушените доставки на горива заради войната с Иран увеличават транспортните и производствените разходи

Кандидатства 4 години и не пропуска тренировка: Елица Иванова влезе в „Игри на волята“ 8

Кандидатства 4 години и не пропуска тренировка: Елица Иванова влезе в „Игри на волята“ 8

Любопитно Преди 3 часа

След 4 години кандидатстване и неуморни тренировки дори по време на ваканции, Елица Иванова сбъдва мечтата си да влезе в „Игри на волята“. Волейболната съдийка е категорична, че стъпва на Арената с една-единствена цел — първото място и крайна победа

КРС комисия за регулиране на съобщенията

КРС отговори на обвиненията: Спазили сме закона при акцията с МВР и ДАНС

България Преди 3 часа

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) излезе с позиция, че при извършване на проверки служителите ѝ са действали в съответствие със закона и установения ред за взаимодействие с МВР и ДАНС

Пожар гори край завод „Керамира" в Бургас

Пожар гори край завод „Керамира" в Бургас

България Преди 4 часа

Силен вятър затруднява гасенето. Към момента няма данни за пострадали хора или увредени сгради

Сочената за любима на Путин придоби най-четения руски вестник

Сочената за любима на Путин придоби най-четения руски вестник

Свят Преди 4 часа

Холдингът „Национална медийна група“, чийто съвет на директорите се оглавява от Алина Кабаева, придоби контролния дял в издателска къща „Комсомолска правда“. Сделката показва допълнително окрупняване на медийните активи под контрола на близки до Кремъл

Решаваща мисия за мир? Уиткоф и Кушнер отиват в Москва, след това в Киев

Решаваща мисия за мир? Уиткоф и Кушнер отиват в Москва, след това в Киев

Свят Преди 4 часа

„Те се очаква да пристигнат в Москва, а след това да отидат в Киев на 5-6 септември“, заяви източник на агенция ТАСС

Теодор Ушев

Теодор Ушев представя новия си проект „Светлинни кутии“ на кинофестивала във Венеция

Любопитно Преди 4 часа

Българският режисьор е сред малцината избрани на престижния филмов форум с амбициозна анимация за войната, свободата и съпротивата срещу мрака

Трагедия във Варненско: 3-годишно дете почина по пътя за болницата след тежка катастрофа

Трагедия във Варненско: 3-годишно дете почина по пътя за болницата след тежка катастрофа

България Преди 5 часа

Инцидентът е станал вчера около 16,55 часа, на главния път между селата Горен Чифлик и Грзодьово

Салма Хайек

Салма Хайек на 60: Не се опитвам да изглеждам по-млада, това е друг вид красота

Любопитно Преди 5 часа

Мексиканската звезда Салма Хайек навърши 60 години, посрещайки юбилея с холивудско самочувствие. От първите стъпки без английски език до номинацията за „Оскар“ и корицата по бански на 58, актрисата доказва, че най-добрата ѝ глава тепърва предстои

Всичко от днес

От мрежата

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

Един ден без социални мрежи: какво би се случило, ако Instagram, TikTok и Facebook изчезнат?

Edna.bg

Дженифър Лорънс разкри тайните зад младежкия си вид

Edna.bg

НА ЖИВО: Септември – Ботев Враца, съставите

Gong.bg

Тиери Анри предупреди Ираола и обяви: Баркола е адски бърз, но трябва да завършва по-добре

Gong.bg

Сигнали за бомби в детски градини и училища в няколко града на страната

Nova.bg

Задържаха тийнейджър за разпространение на марихуана в София

Nova.bg