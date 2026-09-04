Държавата предлага инфраструктурата на Слънчев бряг да бъде прехвърлена на община Несебър и ВиК-Бургас

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Държавата иска инфраструктурата на „Слънчев бряг“ АД да бъде прехвърлена доброволно на Община Несебър и ВиК – Бургас, за да се управлява от институциите, които имат законов ангажимент.

Иван Шишков отхвърли идеята общината да плати около 75 млн. лева за инфраструктурата, като предупреди, че не трябва българските граждани да финансират придобиването на публична инфраструктура.

Паралелно се ускорява подготовката за АМ „Черно море“, която трябва да свърже границите с Румъния и Турция; до година и половина се очакват идеен проект и подробен устройствен план.

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Инфраструктурата в курортния комплекс Слънчев бряг, която се управлява от акционерното дружество "Слънчев бряг", трябва да бъде прехвърлена на община Несебър и на ВиК оператора в Бургас, като държавата ще настоява това да стане по доброволен път. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти след среща с представители на туристическия бранш в Несебър.

Улиците и алеите трябва да преминат към общината, а ВиК системата - към съответното водоснабдително дружество. Целта е всичко да се управлява от институциите и дружествата, които по закон имат ангажимент за това, обясни Шишков.

"Това, което се случва с години, е абсолютно незаконосъобразно и ние считаме, че трябва да се сложи край“, заяви министърът. Шишков подчерта, че държавата предлага "мекия вариант" за разрешаване на проблема - активите на "Слънчев бряг" АД, които представляват инфраструктура, да бъдат прехвърлени доброволно. Той отхвърли възможността българските граждани да плащат допълнително за активи, които според него по предназначение трябва да бъдат публично управлявани.

"Не може, не трябва да правим така, че в момента да даваме допълнително пари от джоба на българина", каза министърът.

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Шишков припомни, че през годините е имало предложение инфраструктурата да бъде придобита от община Несебър срещу заплащане - около 75 млн. лева. Той обаче даде да се разбере, че според него подобно решение не е приемливо.

"Аз днес дойдох с регулационните планове и кадастрите“, обясни министърът, като уточни, че държавата прави разграничение между инфраструктурата и останалите имоти, притежавани от дружеството. Според Шишков улиците и алеите в курортния комплекс, предвидени по подробните устройствени планове като такива, трябва да бъдат отделени от останалите имоти.

За имотите, които нямат отношение към инфраструктурата, държавата няма претенции, подчерта още министърът на регионалното развитие и благоустройството. Той заяви, че предпочита въпросът да бъде решен доброволно, но не изключи и други възможности.

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"Разбира се, че може да бъде и отчуждено. Разбира се, че могат да бъдат променени законите. Аз пак предлагам прехвърлянето да бъде доброволно", каза Шишков, като отправи призив към акционерите в "Слънчев бряг" АД да подходят отговорно и да прехвърлят на Община Несебър и ВиК - Бургас съответните активи.

Министърът защити тезата, че сегашният модел на управление на инфраструктурата не работи и не е в интерес на курорта.

Шишков коментира и развитието на проекта за автомагистрала "Черно море". По думите му работата по бъдещото трасе продължава, като идеята е магистралата да се превърне в транспортна връзка между границите с Румъния и Турция, а регионалното министерство подготвя необходимата проектна и устройствена документация.

"Скоро ще започнем възлагането на предпроектните проучвания за цялото трасе. В програмата на правителството е заложено в рамките на следващата година и половина да имаме идеен проект и Подробен усторйствен план", коментира министър Шишков.