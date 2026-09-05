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5 септември: Почитаме родителите на свети Йоан Кръстител: Кой има имен ден

За тази съпружеска двойка разказва евангелист Лука

Василена Василева Василена Василева

5 септември 2026, 08:32
5 септември: Почитаме родителите на свети Йоан Кръстител: Кой има имен ден
Източник: iStock Photos/Getty Images

Н а 5 септември Българската православна църква почита паметта на светите праведни Захария и Елисавета - родителите на свети Йоан Предтеча, известен и като Йоан Кръстител.

За живота на съпрузите разказва евангелист Лука. Захария бил свещеник в Йерусалимския храм, а съпругата му Елисавета била от рода на Аарон, чиито потомци поколения наред се грижели за храма.

Двамата били праведни пред Бога, но дълго време нямали деца. Елисавета била безплодна, а и двамата вече били в напреднала възраст.

  • Благата вест за дългоочаквания син

Веднъж, докато Захария изпълнявал свещеническото си служение в храма, пред него се явил Божи ангел. Той му съобщил, че съпругата му ще роди син, когото трябва да нарекат Йоан.

Ангелът предсказал, че детето ще бъде велико пред Бога, ще живее като аскет и още от утробата на майка си ще бъде изпълнено със Светия Дух. Неговата мисия щяла да бъде да подготви народа за идването на Спасителя Иисус Христос.

Захария обаче се усъмнил и попитал как е възможно това да се случи, тъй като той и съпругата му били вече възрастни.

Тогава ангелът му казал, че заради съмнението си ще онемее и няма да може да говори до деня, в който предсказанието се изпълни.

Така и станало. Елисавета заченала и родила син. Когато дошло време да му бъде дадено име, Захария потвърдил, че детето трябва да се нарече Йоан. В този момент той отново получил способността да говори и възторжено прославил Бога.

  • Йоан Предтеча и преследването от цар Ирод

Шест месеца по-късно се родил и Иисус Христос, както ангелът бил предсказал на Дева Мария.

Раждането на Христос предизвикало тревога у юдейския цар Ирод. Според евангелския разказ той знаел за пророчествата за идването на Месията и се страхувал, че новороденият цар може да застраши властта му.

Затова Ирод заповядал да бъдат избити всички момчета до двегодишна възраст във Витлеем и околностите му.

Животът на малкия Йоан също бил застрашен. За да го спаси, Елисавета се скрила с него в пустинна местност. Според преданието тя дълго време се укривала в планината, докато опасността отминала.

Скоро след това Захария и Елисавета починали. Йоан, закрилян от Бога, израснал и останал в пустинята до момента, в който започнал да проповядва покаяние и да извършва кръщение като подготовка за идването на Спасителя Иисус Христос.

На 5 септември имен ден празнуват Захари, Захарий, Захаринка, Елисавета, Бетина, Елза, Изабела и Светлозар.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, проф. Иван Желев    
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