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"Путин не иска да напада Европа": Какво каза Тръмп за Русия и НАТО

Американският президент коментира и предстоящата среща със Си Цзинпин, която ще включва държавна вечеря в Белия дом

Василена Василева Василена Василева

5 септември 2026, 08:21
"Путин не иска да напада Европа": Какво каза Тръмп за Русия и НАТО
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не вярва руският президент Владимир Путин да има намерение да напада територия на НАТО. Думите му идват на фона на засилващото се напрежение между Русия и Германия и обвиненията на Берлин, че Москва стои зад опит за атака с дрон на летище „Лайпциг/Хале“, предаде Франс прес.

„Разговарям с него. Познавам го много добре. Путин не иска да напада територията на НАТО“, заяви Тръмп в Овалния кабинет в отговор на въпрос на журналист на АФП за германските твърдения.

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Изявлението на американския президент идва само дни след като германското правителство официално обвини Русия, че е отговорна за опита за атака срещу летище „Лайпциг/Хале“ от 4 август. Според германските власти дрон, оборудван с експлозиви, е бил открит в близост до украински самолет, а устройството е било обезвредено. Берлин заяви, че разследването и разузнавателните данни сочат към руска намеса.

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Германското правителство определи случая като опит за хибридна атака и заяви, че ще предприеме ответни мерки. Сред тях са затваряне на руското консулство в Бон и прекратяване на дейността на Руския дом в Берлин. Германия също настоява за допълнителни санкции на европейско ниво.

Москва категорично отхвърли обвиненията. Руското външно министерство определи твърденията на Берлин като „измислени“ и обвини германските власти в провокация, която допълнително влошава отношенията между двете държави.

Случаят се разглежда в по-широкия контекст на опасенията в Европа за руски хибридни операции, включително саботажи, кибератаки и опити за намеса в критична инфраструктура. Германските власти съобщиха и за други предполагаеми саботажи срещу енергийната инфраструктура на страната.

На този фон думите на Тръмп представляват различна оценка на намеренията на Кремъл. Американският президент подчерта, че познава Путин добре и не смята, че руският лидер планира атака срещу страна от НАТО.

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  • Войната в Украйна остава в центъра

Изказването на Тръмп идва и в момент на нов опит за раздвижване на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

На 4 септември американският президент съобщи, че специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър ще пътуват до Москва и Киев с предложение за мирно споразумение. Тръмп заяви, че има „конкретно предложение“ за прекратяване на войната, но не разкри подробности за него.

В същото време боевете между Русия и Украйна продължават, а Москва и Киев остават далеч от постигането на споразумение по ключови въпроси. Русия настоява за териториални отстъпки от Украйна и отказ от членство в НАТО – условия, които Киев отхвърля.

Именно на този фон въпросът дали Русия представлява пряка заплаха за държавите от НАТО остава един от най-чувствителните в европейската сигурност.

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  • Тръмп очаква „страхотни неща“ със Си Цзинпин

По време на разговора с журналистите Тръмп коментира и предстоящото посещение на китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон.

Китайският лидер трябва да посети Белия дом на 24 септември. Тръмп съобщи, че ще бъде домакин на Си на държавна вечеря.

„Ще имаме държавна вечеря и заедно с Китай ще направим страхотни неща“, заяви американският президент.

Посещението е важно на фона на сложните отношения между Вашингтон и Пекин, които през последните години бяха белязани от търговски спорове, ограничения върху технологичния износ и напрежение около редица геополитически въпроси.

Двамата лидери вече проведоха срещи през тази година, като Вашингтон и Пекин постигнаха редица договорености в икономическата сфера. Белият дом съобщи през май, че Тръмп и Си са се договорили да работят за „конструктивни отношения на стратегическа стабилност“ и да създадат механизми за управление на двустранните търговски и инвестиционни отношения.

Предстоящото посещение на Си ще се проведе на фона на нови икономически напрежения. Според Ройтерс китайският президент планира да доведе във Вашингтон значителна делегация от представители на големи китайски компании – ход, който се разглежда като сигнал за желание за запазване на търговските връзки между двете най-големи икономики в света.

Така само в рамките на няколко седмици Вашингтон ще бъде в центъра на дипломатически разговори както за войната в Украйна и отношенията с Русия, така и за икономическите и стратегическите отношения с Китай.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
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