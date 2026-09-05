Двойното убийство и самоубийството в Исперих, какво се знае до момента

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Р азследването на двойното убийство и последвалото самоубийство в Исперих продължава. Трагедията потресе страната. По първоначални данни баща е отнел живота на двете си дъщери, след което се е самоубил. Момичетата са били на 10 и 17 години.

Двойно убийство и последвало самоубийство в Исперих

Престъплението вероятно е извършено във вторник вечерта или в сряда сутринта. Двете момичета са били видени за последно във вторник. Телата им са открити от техния дядо.

Родителите са били разведени

Родителите на децата са били разведени. По неофициална информация момичетата са отишли при баща си, за да се подготвят за началото на учебната година.

Сред разглежданите версии е тази, че престъплението е извършено след ескалирал психологически натиск, свързан с раздялата между родителите и финансови проблеми.

Досъдебното производство се ръководи от Окръжната прокуратура в Разград.

Версия за съобщение от майката

Окръжният прокурор Тихомир Тодоров посочи, че се проверява и хипотеза, свързана със съобщение, изпратено от майката на една от дъщерите.

„Съществува хипотеза, според която майката е изпратила съобщение на една от дъщерите, в което я уведомява, че е намерила нов мъж, който ще бъде новият им татко. Очевидно това е ескалирало до степен бащата да посегне на двете си момичета“, каза Тодоров.

По думите му майката многократно е заявявала, че е била обект на домашно насилие, като е потвърждавала това пред полицията или прокуратурата.

„На следващия ден се е отказвала от своите оплаквания, което се е наложило да се прекратят тези преписки на етап полиция“, допълни окръжният прокурор.