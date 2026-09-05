Капитанската битка предизвика напрежение в племето на Вулканите

З релищната първа капитанска битка в осмия сезон на “Игри на волята” доведе до нов разрив при Вулканите. След като лидерът на Червените Велизар отбеляза впечатляваща победа срещу Ивайло и Емил от племената на Канарите и Ураганите, той получи шанс да спаси един от номинираните си съплеменници. Изборът му бе счетоводителката Елица, което отново нажежи отношенията между останалите в племето и предизвика размяна на остри думи.

Вулканите грабнаха ключа за Резиденцията в “Игри на волята”

Битката на капитаните изправи тримата воини пред повече от сложни препятствия. Брокерът Велизар натрупа ранна преднина и постигна победа с рекорд от 21 минути и 2 секунди. Този резултат се оказа решаващ за следващото предизвикателство на Арената.

Източник: NOVA

В него трима от племето на Обречените - Тончо, Йордан и Стиван, избрани единодушно от останалите отлъчени на Блатото, получиха възможност да спечелят блага за най-суровата локация в надпреварата. Единствено предприемачът Тончо успя да подобри рекорда на Велизар. Така той осигури на Жълтите огън, но с убедителната си игра получи и специална награда от Ивет Лалова-Колио: хляб за всички изгнаници.

Ураганите с емоционална първа победа в “Игри на волята”

Източник: NOVA

Водещите на екстремната надпревара Павел Николов и Ивет Лалова-Колио дават старт и на друго вълнуващо приключение - новия сезон на подкаста “След Игрите”. Двамата екранни партньори седнаха на горещите столове в студиото на новата водеща Симона Ръждавичка, за да споделят интересни истории и загатнат какво предстои да се случи в предаването. Епизодът вече е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA

В събота приключенията за участниците продължават с първото издание на Съвета на осъдените, както и първата елиминационна битка, след която един участник ще напусне риалити формата завинаги.

Не пропускайте новия епизод на “Игри на волята” в събота, 5 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.