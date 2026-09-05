С ръбският президент Александър Вучич стартира собствен подкаст, озаглавен „podkAVst“, с първи гост известният баскетболен треньор Мирослав Мута Николич, предаде ТАНЮГ. Епизодите ще се излъчват в YouTube канала на Вучич.

Президентът обяви старта на подкаста в публикация в Instagram, като посочи, че иска да води разговори не само за политика, а преди всичко за хората.

"Има разговори, които отдавна искам да проведа. Не за политика, а за хората, техния живот, успехи, неуспехи, вярвания и всичко, което ги е оформило. За спорта, културата, изкуството, религията, историята... За нещата, които ни свързват и от които можем да научим нещо", написа сръбският президент в социалната мрежа.

По думите му подкастът трябва да бъде място за "добри разговори и интересни хора", чрез което той и слушателите му да могат да се опознаят по-добре.