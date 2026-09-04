България

Георги Чинев: В Бургас е нанесен е мощен удар върху наркоразпространението

Окръжният прокурор посочи операцията като пореден успех на местните правоохранителни органи и заяви, че подобни действия са важни за връщането на общественото доверие

4 септември 2026, 21:29
Георги Чинев
Георги Чинев   
Източник: БТА
  • В Бургас е задържана голяма пратка със стотици килограми кокаин и марихуана, което прокуратурата определя като сериозен удар срещу наркоразпространението.
  • Окръжният прокурор Георги Чинев посочи операцията като пореден успех на местните правоохранителни органи и заяви, че подобни действия са важни за връщането на общественото доверие.
  • Същия ден Апелативният съд в Бургас осъди на доживотен затвор сирийския гражданин Омар Аднан за смъртта на полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев.

Наркодепо с дрога за 200 000 евро разкри полицията в Бургас

Бургас за пореден път днес произвежда добрите новини в борбата с престъпността. С тези думи окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев коментира в официалната си Фейсбук страница разкритата голяма пратка наркотици в камион на входа на крайморския град.

По-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че служители на МВР са задържали стотици килограми кокаин и марихуана.

Чинев посочи, че разкритието е поредното постижение, след като днес бе постановена присъда от Апелативен съд – Бургас, с която на сирийския гражданин Омар Аднан бе наложено наказание "доживотен затвор". Аднан е признат за виновен за причиняването на смъртта на полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев.

В Бургас е нанесен е мощен удар върху наркоразпространението. Така трябва да се работи, за да се върне доверието на хората, написа още Чинев в публикацията си.

Източник: БТА, Галя Тенева    
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