България

Заловиха Стоян Колев в Испания, той излъчваше на живо при ареста

Инфлуенсърът беше обявен за издирване, след като напусна дома си с електронна гривна и започна да публикува видеа от бягството си

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 5 септември 2026, 09:08
Заловиха Стоян Колев в Испания, той излъчваше на живо при ареста
Източник: Стоян Колев/Официален TikTok профил

И нфлуенсърът Стоян Колев, който беше обявен за издирване, след като избяга от домашния си арест, е бил задържан от испанските власти във Валенсия. Кадри от ареста му са публикувани в собствения му профил в TikTok.

На видеото се вижда как най-малко трима испански полицаи влизат в стая, в която се намира Колев, и му поставят белезници. През цялото време той повтаря на испански, че не е направил нищо.

@stoyan.kolev.smg #stoyankolev #стоянколев ♬ оригинален звук - Стоян Колев

Новината за задържането му беше потвърдена от МВР. 

Очаква се Колев да бъде върнат в България, където срещу него има повдигнати обвинения.​

Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев написа във Facebook: "Сезона приключи преди GTA VI".

Полицията в Бургас обяви Колев за издирване на 24 август, след като стана ясно, че той е избягал от домашния си адрес с електронната гривна за следене. Стоян Колев излъчи и видео как пътува в неизвестна посока.

Два дни по-късно Районният съд в Пазарджик определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ за инфлуенсъра Стоян Колев. Районната прокуратура в Пазарджик поиска промяна на мярката, след като е установено, че Колев многократно е нарушавал наложения му "домашен арест“. Срещу него е образувано наказателно дело от общ характер по внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала "Тракия“ и в Съдебната палата в Пазарджик по време на разглеждането на първоначалната му мярка за неотклонение.

Първият случай е от 16 юни на автомагистрала "Тракия“ в областите София и Пазарджик, където той е шофирал изключително агресивно и с висока скорост, приближавал се е опасно до другите автомобили, присветвал е с фарове и е размахвал въздушна пушка. Вторият инцидент е от 19 юни в сградата на Съдебната палата в Пазарджик, където след определянето на мярка за неотклонение "постоянен арест“ той е викал и използвал нецензурни изрази пред граждани и съдебни охранители.

Редактор: Василена Василева
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Заловиха Стоян Колев в Испания, той излъчваше на живо при ареста

Заловиха Стоян Колев в Испания, той излъчваше на живо при ареста

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