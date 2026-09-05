Човешката еволюция може да бъде пренаписана? Учени предизвикват всичко, което знаем за Homo

У чени от университета „Монаш“ предлагат радикална промяна в класификацията на човешките предци и включване на всички видове от последните 4-5 милиона години в рода Homo, според ново изследване, публикувано в American Journal of Biological Anthropology.

Защо старите граници на човешката еволюция вече не работят?

Традиционната наука представяше човешката еволюция като ясна последователност от видове: от подобни на маймуни предци, през австралопитеци, до Homo sapiens. Новите открития на фосили и генетичните анализи обаче показват, че границите между тези групи практически са изчезнали.

Череп на милион години променя разбирането ни за човешката еволюция

Изследователят д-р Иън Таул отбелязва, че натрупаните доказателства правят настоящата таксономия неефективна. Това се отнася както за видовете, класифицирани като Homo, така и за Australopithecus и Paranthropus, живели през последните 5 милиона години.

Сривът на традиционните критерии за Homo

В миналото изследователите са определяли представителите на рода Homo въз основа на специфични характеристики, но съвременните открития преобърнаха тези правила:

Големият мозък вече не се смята за задължителен критерий, тъй като някои признати видове Homo са имали много малък обем на мозъка.

Учените откриха също така използване на сложни оръдия на труда и развито поведение сред представителите на Paranthropus и Australopithecus.

Анатомичните и екологичните разлики, които преди се смятаха за фундаментални, се оказаха размити.

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Какво би променило разширяването на рода Homo?

Съвременната таксономия се стреми да групира видовете въз основа на общ произход. Антрополозите смятат, че обединяването на Australopithecus и Paranthropus под едното наименование Homo би създало по-стабилна система.

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Това би спестило на учените постоянното пречертаване на границите на човешкия род при всяко откриване на нови фосилни останки и би направило възможно по-детайлното описание на сложния, нелинеен път на развитие на човешкия вид като цяло.