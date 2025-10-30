България

Жители на „Люлин“ и „Красно село“ на протест заради кризата с боклука

Очаква се протестиращите да блокират движението на кръстовището на бул. „Царица Йоана“ и „Петър Дертлиев“

30 октомври 2025, 09:15
Ж ители на столичните квартали „Люлин“ и „Красно село“ излизат на протест. Причината е кризата с боклука, която продължава близо месец.

Очаква се протестиращите да блокират движението на кръстовището на бул. „Царица Йоана“ и „Петър Дертлиев“, предава NOVA. Според хората кризата с боклука се задълбочава, заради липсата на сметоизвозване.

До тук се стигна, след като договорите за сметопочистване на „Люлин“ и „Красно село“ изтекоха, а столичният кмет заяви, че няма да подпише договор на необосновано висока цена за сметоизвозване.

