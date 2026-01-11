"Да изхвърлим боклука": Граждани протестираха на ул. "Московска"

Г раждани освободиха движението по ул. ,,Московска" в София с приключването на акцията им заради проблема с отпадъците в столични квартали.

Мероприятието беше организирано във Фейсбук от Мариян Ташев и премина под надслов ,,Да изхвърлим боклука на ул. Московска 33". От Общината казаха, че протестът е официално заявен.

По-рано участниците поставиха чували с боклук на улицата пред сградата на Общината, а накрая на демонстрацията ги събраха и изхвърлиха в близките контейнери.

Изоставането в събирането на отпадъците в критичните райони на София ще бъде наваксано, увериха преди дни заместник-кметът по екология Надежда Бобчева, директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов и директорът на общинското дружество "Софекострой" Даниел Йорданов на брифинг в Столичната община, припомня БТА. През първите почивни дни от новата година граждани сигнализираха медиите за затруднено сметосъбиране в няколко района, сред които "Люлин", "Подуяне", "Слатина".

В началото на декември Столичната община въведе временна организация на сметосъбирането в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина".