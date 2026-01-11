България

"Да изхвърлим боклука": Граждани протестираха на ул. "Московска"

Участниците поставиха чували с боклук на улицата пред сградата на Общината

11 януари 2026, 14:46
"Да изхвърлим боклука": Граждани протестираха на ул. "Московска"
Източник: БТА

Г раждани освободиха движението по ул. ,,Московска" в София с приключването на акцията им заради проблема с отпадъците в столични квартали.

Мероприятието беше организирано във Фейсбук от Мариян Ташев и премина под надслов ,,Да изхвърлим боклука на ул. Московска 33". От Общината казаха, че протестът е официално заявен.  

Терзиев: Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от "Московска" 33

По-рано участниците поставиха чували с боклук на улицата пред сградата на Общината, а накрая на демонстрацията ги събраха и изхвърлиха в близките контейнери. 

София се дави в боклук: Слави Трифонов обвини кмета Васил Терзиев в "некадърност"

Изоставането в събирането на отпадъците в критичните райони на София ще бъде наваксано, увериха преди дни заместник-кметът по екология Надежда Бобчева, директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов и директорът на общинското дружество "Софекострой" Даниел Йорданов на брифинг в Столичната община, припомня БТА. През първите почивни дни от новата година граждани сигнализираха медиите за затруднено сметосъбиране в няколко района, сред които "Люлин", "Подуяне", "Слатина".

В началото на декември Столичната община въведе временна организация на сметосъбирането в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина".

Вижте повече в нашата галерия:

"Да изхвърлим боклука": Граждани протестираха на ул. "Московска"
7 снимки
Граждани протестираха
Граждани протестираха
Граждани протестираха
Граждани протестираха
Източник: БТА, Александра Крумова    
граждански протест проблем с отпадъците София Московска Столична община сметосъбиране боклук Мариян Ташев критични райони екология
Последвайте ни

По темата

София се дави в боклук: Слави Трифонов обвини кмета Васил Терзиев в

София се дави в боклук: Слави Трифонов обвини кмета Васил Терзиев в "некадърност"

Москва: Руските сили завзеха още едно село в украинската Запорожка област

Москва: Руските сили завзеха още едно село в украинската Запорожка област

Заради студа: Русе обяви 12 януари за неучебен ден

Заради студа: Русе обяви 12 януари за неучебен ден

Човешки останки са открити сред бушуващите горски пожари в Австралия

Човешки останки са открити сред бушуващите горски пожари в Австралия

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

dogsandcats.bg
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Ексклузивно

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Преди 17 часа
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп
Ексклузивно

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Преди 16 часа
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи
Ексклузивно

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Преди 16 часа
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян
Ексклузивно

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Преди 16 часа

Виц на деня

Съпруга крещи на мъжа си: - Какъв е тоя сив косъм на сакото ти? Пак си ходил при майка си да се оплакваш!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Внимание! Скална маса ограничи движението София - Самоков

Внимание! Скална маса ограничи движението София - Самоков

България Преди 21 минути

Движението в района на ВЕЦ "Пасарел" временно се осъществява двупосочно в една лента

<p>Експлозия&nbsp;след сватба в Исламабад, загинаха младоженците и още шестима</p>

Газова бутилка избухна след сватба в Исламабад, загинаха младоженците и още шестима

Свят Преди 1 час

Полицията съобщи, че експлозията е станала в жилищен район в центъра на Исламабад и че властите разследват причината

ПСС провежда акция за ранен турист под Мусала

ПСС провежда акция за ранен турист под Мусала

България Преди 3 часа

Екип от Боровец от шест души е в процес на транспортирането му от заслона до болнично заведение

Хартиен "отрязък" вместо 200 евро заблуди продавач в Разградско

Хартиен "отрязък" вместо 200 евро заблуди продавач в Разградско

България Преди 3 часа

По случая е започната проверка за измама

След "буферния период" НАП следи за спекулативни цени в магазините

След "буферния период" НАП следи за спекулативни цени в магазините

Пари Преди 3 часа

Над 1000 са проверките, извършени от началото на годината, уточни Христо Марков

Израел е в състояние на повишена готовност за евентуална намеса на САЩ в Иран

Израел е в състояние на повишена готовност за евентуална намеса на САЩ в Иран

Свят Преди 4 часа

Доналд Тръмп неведнъж заплаши и предупреди иранските управляващи да не използват сила срещу демонстрантите

Албена Михова: Комедията е подценявана, а системата в образованието спъва децата

Албена Михова: Комедията е подценявана, а системата в образованието спъва децата

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата говори за професионалните си граници, мястото на хумора, личните избори и обществените промени в разговор с Мариян Станков - Мон Дьо

Как християнството вдъхнови монашеството и подвига на Теодосий Велики

Как християнството вдъхнови монашеството и подвига на Теодосий Велики

България Преди 4 часа

На преподобния Теодосий Велики християнството дължи създаването и образцовото устройство на първите общежителни манастири

Тропическият циклон "Коджи" остави хиляди в Куинсланд без ток

Тропическият циклон "Коджи" остави хиляди в Куинсланд без ток

Свят Преди 4 часа

По-рано австралийският министър-председател Антъни Албанезе описа внезапните наводнения като "огромен риск" за голяма част от крайбрежието на Куинсланд.

<p>Имунолог обяснява кога имуностимулантите са опасни за здравето</p>

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Свят Преди 5 часа

„Прекалено силният имунитет понякога е по-опасен от вируса“, предупреди специалистът

Сестрата на Ким Чен-ун призова Южна Корея да разследва инцидент с дрон

Сестрата на Ким Чен-ун призова Южна Корея да разследва инцидент с дрон

Свят Преди 5 часа

Тя каза, че оценява "мъдрото решение" на Сеул да обяви публично, че няма намерение за провокации

Земетресение разлюля Япония, обявиха опасност от цунами

Земетресение разлюля Япония, обявиха опасност от цунами

Свят Преди 5 часа

Засега не е постъпила информация за пострадали хора, както и за разрушения

Хаос след "Горети": Хиляди без ток, риск от спиране на влакове

Хаос след "Горети": Хиляди без ток, риск от спиране на влакове

Свят Преди 6 часа

В същото време държавните железници предупредиха, че е възможно преустановяване на движението на влакове

166 снегорина в готовност: Каква е обстановката в София

166 снегорина в готовност: Каква е обстановката в София

България Преди 6 часа

На територията на общината превалява слаб дъжд премесен със сняг, а във високите части от сняг

Украинското правителство разширява усилията за стратегическа инфраструктура

Украинското правителство разширява усилията за стратегическа инфраструктура

Свят Преди 6 часа

Правителството работи систематично и последователно по този въпрос, отбеляза Свириденко

Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

Свят Преди 6 часа

"Не бива да противодействаме на хаоса на Тръмп с наш собствен хаос“, каза Фрай на брифинг

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg
1

След снега, иде "кукерският" студ

sinoptik.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg

Синди Крауфорд разкрива как са се развили двойните ѝ срещи с Джордж Клуни през годините

Edna.bg

„Блондинка под прикритие“: Албена Михова – отвъд перуката и смешките (ВИДЕО)

Edna.bg

Ужасно! Още един играч на Ливърпул с тежка контузия - аут е до края на сезона

Gong.bg

ЦСКА 1948 се договори с бивш свой ас

Gong.bg

12 януари ще бъде неучебен ден за община Русе

Nova.bg

В кои сфери ще има глад за кадри през 2026 година

Nova.bg