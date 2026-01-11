Загинал и ранени при тежка катастрофа на пътя Разград-Попово

Е дин човек загина и няколко са пострадали при тежка катастрофа на пътя Разград-Попово.

Инцидентът между двете леки коли с разградска регистрация е станал около 16.30 часа.

Катастрофа на пътя Русе-Разград, двама души загинаха

Извършва се оглед на местопроизшествието за изясняване на обстоятелствата, довели до катастрофата.

Пътят е затворен за движение. Обходният маршрут за всички превозни средства е през село Балкански, допълниха от Областната дирекция на МВР.

