Супермоделът Анок Яй претърпя животоспасяваща процедура заради сепсис

28-годишният супермодел Анок Яй е претърпяла „трудна, животоспасяваща процедура“, след като е развила сепсис малко след операция на белия дроб, разкрива ексклузивно Page Six.

Източник съобщава, че моделът е била откарана по спешност в болница, където е била лекувана за сепсис.

Сепсисът е животозастрашаващо спешно състояние, което възниква, когато прекомерната реакция на организма към инфекция уврежда жизненоважни органи и може да доведе до смърт, според Sepsis Alliance. От екипа ѝ са казали, че Яй в момента се възстановява и се очаква да се възстанови напълно.

В средата на декември тя е претърпяла операция на белия дроб, след като е била диагностицирана с вроден дефект, който е претоварвал сърцето ѝ и постепенно е увреждал белите ѝ дробове.

Не е ясно дали именно операцията е довела до развитието на сепсис, но това е често срещано усложнение, известно като следоперативен сепсис. След „успешната“ си операция Яй публикува в Instagram подробности за „тихата битка“, която е водила „през последната година“.

„Това, което започна като нещо асимптоматично през по-голямата част от живота ми, се превърна в продължителна кашлица, която премина в болки в гърдите, пристъпи на кашляне на кръв, а понякога и в затруднено дишане“, обясни тя, признавайки, че е „избрала да се справи с това“.

Въпреки това, тя бързо научила, че „вселената има начин да те забави и да те събуди“. Яй благодари на д-р Робърт Черфолио, както и на „неговия любезен и талантлив екип“ за извършването на минимално инвазивната гръдна хирургия и за „предоставянето на повече време“.

Тя също така изрази благодарност към д-р Хармик Сукиасян и всички в Beverly Hills Concierge Health „за откриването на нейното състояние“, като добави поздрав към „невероятния“ медицински персонал в NYU Langone Health.

След като благодари на близките си за подкрепата и грижите им, тя заключи: „Засега се оправям... но ще се върна. Ще се видим ❤️.“