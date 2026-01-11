София се дави в боклук: Слави Трифонов обвини кмета Васил Терзиев в "некадърност"

Н едоволни граждани на София са донесли боклука си пред кметството, след като от месеци столицата е затънала в отпадъци и прилича на сметище, заявява Слави Трифонов в публикация на официалната си страница във Facebook.

По думите му ситуацията е "такъв срам и толкова тъжна" за хората, които са принудени да живеят в боклук. Трифонов описва София като сметище, в което живеят хора от различни възрасти, което е първата гледка за столичани всеки ден и място, из което играят деца.

Терзиев по казуса с боклука в София: Тази битка не е моя

Според него вината за проблема носи един-единствен човек - кметът на София Васил Терзиев. Трифонов посочва, че проблемът с боклука е създаден от кмета, задълбочен от него и продължаващ заради него. Той допълва, че "имаме късмет, че е зима и температурите са отрицателни", защото в противен случай вече е щяло да има епидемии.

В публикацията се твърди, че причината за случващото се е некадърността на кмета. Според Трифонов Терзиев може да носи титлата "кмет", но не я заслужава и не я изпълва със съдържание, тъй като се е провалил в основната си задача - да се грижи за града и хората в него.

Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална

Слави Трифонов заявява още, че всички в София живеят обективно по-зле, откакто Васил Терзиев е заел длъжността. Като аргументи той изрежда незаконни промени в централните столични улици, довели до хаос в движението, затрупването на града с "планини от боклук", както и лошото почистване на снега при паднали два сантиметра, което според него създава риск за пешеходците.

В заключение Трифонов определя София като град с "най-некъдърния кмет в цялата история", като обяснява това с личните качества, които приписва на Васил Терзиев. Според него кметът може да направи "едно хубаво нещо" - да подаде оставка.