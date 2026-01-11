Иранският президент обвини САЩ и Израел в подклаждане на размирици

И ранският президент Масуд Пезешкиан обвини САЩ и Израел, че подклаждат "размирици" в страната му, предаде Ройтерс.

По думите на Пезешкиан в интервю за местната държавна телевизия целта на Вашингтон и Тел Авив е да "всеят смут и раздори" в иранското общество, затова той призовава сънародниците си да се разграничат от "размирниците и терористите".

До изказването му се стига на фона на демонстрации, които заливат улиците на Ислямската република през последните седмици.

Президентът добави, че властите са готови да се вслушат в протестиращите, но визираните от него провокатори се опитват "да разрушат цялото общество".

Тези думи представляват втвърдяване на тона от страна на Пезешкиан - реформаторски лидер, който дотук не успява да успокои обществеността - в момент, когато недоволството от икономическото положение в Иран се превръща в пряка заплаха за теократичния строй в Ислямската република, отбелязва Асошиейтед прес.

"Хората имат своите безпокойства. И ние трябва да седнем и да разговаряме с тях, това е наш дълг. Трябва да разсеем тези безпокойства", каза иранският президент. "Но по-висш е дългът ни да не допуснем една група размирници да дойде и да разруши цялото ни общество".

Интервюто на Пезешкиан бе излъчено едва днес. Първоначалният анонс бе това да стане вчера, но в крайна сметка то не бе показано през съботния ден, посочва Асошиейтед прес.