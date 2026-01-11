Свят

Иранският президент обвини САЩ и Израел в подклаждане на размирици

До изказването му се стига на фона на демонстрации, които заливат улиците на Ислямската република през последните седмици

11 януари 2026, 15:23
Иранският президент обвини САЩ и Израел в подклаждане на размирици
Източник: БТА

И ранският президент Масуд Пезешкиан обвини САЩ и Израел, че подклаждат "размирици" в страната му, предаде Ройтерс.

По думите на Пезешкиан в интервю за местната държавна телевизия целта на Вашингтон и Тел Авив е да "всеят смут и раздори" в иранското общество, затова той призовава сънародниците си да се разграничат от "размирниците и терористите".

До изказването му се стига на фона на демонстрации, които заливат улиците на Ислямската република през последните седмици.

Президентът добави, че властите са готови да се вслушат в протестиращите, но визираните от него провокатори се опитват "да разрушат цялото общество".

Тези думи представляват втвърдяване на тона от страна на Пезешкиан - реформаторски лидер, който дотук не успява да успокои обществеността - в момент, когато недоволството от икономическото положение в Иран се превръща в пряка заплаха за теократичния строй в Ислямската република, отбелязва Асошиейтед прес.

"Хората имат своите безпокойства. И ние трябва да седнем и да разговаряме с тях, това е наш дълг. Трябва да разсеем тези безпокойства", каза иранският президент. "Но по-висш е дългът ни да не допуснем една група размирници да дойде и да разруши цялото ни общество".

Интервюто на Пезешкиан бе излъчено едва днес. Първоначалният анонс бе това да стане вчера, но в крайна сметка то не бе показано през съботния ден, посочва Асошиейтед прес.

Източник: Владимир Сахатчиев/БТА    
Масуд Пезешкиан Иран Протести в Иран САЩ Израел Размирици Теократичен строй Икономическо недоволство Външна намеса Правителствена реакция
Последвайте ни

По темата

Лекари от

Лекари от "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент

Турският актьор Джан Яман е освободен от ареста

Турският актьор Джан Яман е освободен от ареста

Зеленски обвини Русия в целенасочен терор над украинците

Зеленски обвини Русия в целенасочен терор над украинците

Тръмп призова Куба да приеме

Тръмп призова Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно"

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

След еврото: Къде са реалните рискове за икономиката според БНБ

pariteni.bg
Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Ексклузивно

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Преди 19 часа
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп
Ексклузивно

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Преди 18 часа
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи
Ексклузивно

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Преди 18 часа
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян
Ексклузивно

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Преди 19 часа

Виц на деня

Съпруга крещи на мъжа си: - Какъв е тоя сив косъм на сакото ти? Пак си ходил при майка си да се оплакваш!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Южна Корея ще разследва твърденията на Пхенян за нарушено въздушно пространство

Южна Корея ще разследва твърденията на Пхенян за нарушено въздушно пространство

Свят Преди 1 час

Южнокорейската Служба за национална сигурност каза, че правителството планира да разгледа последния инцидент с дрона заедно с военните и полицията, а резултатите ще бъдат докладвани незабавно

Внимание! Скална маса ограничи движението София - Самоков

Внимание! Скална маса ограничи движението София - Самоков

България Преди 2 часа

Движението в района на ВЕЦ "Пасарел" временно се осъществява двупосочно в една лента

<p>София се дави в боклук: Трифонов обвини кмета Терзиев в &quot;некадърност&quot;</p>

София се дави в боклук: Слави Трифонов обвини кмета Васил Терзиев в "некадърност"

България Преди 3 часа

Лидерът на ИТН обвинява кмета Васил Терзиев за кризата с отпадъците, хаоса в движението и лошото почистване на снега

<p>Експлозия&nbsp;след сватба в Исламабад, загинаха младоженците и още шестима</p>

Газова бутилка избухна след сватба в Исламабад, загинаха младоженците и още шестима

Свят Преди 3 часа

Полицията съобщи, че експлозията е станала в жилищен район в центъра на Исламабад и че властите разследват причината

<p>Руските сили завзеха още едно село в украинската Запорожка област</p>

Москва: Руските сили завзеха още едно село в украинската Запорожка област

Свят Преди 3 часа

Министерството допълни, че руските войски са нанесли удари по украинско оръжейно предприятие и енергийни съоръжения

Прекъсването на интернет достъпа в Иран продължава над 60 часа

Прекъсването на интернет достъпа в Иран продължава над 60 часа

Свят Преди 4 часа

Ограниченията върху интернет достъпа бяха въведени в четвъртък вечерта в цял Иран

<p>ДСБ с настояване за 100% машинно гласуване</p>

"Демократи за силна България" с настояване за 100% машинно гласуване

България Преди 4 часа

ДСБ предупреждава за най-трудната година за страната от десетилетия и вижда три взаимно усилващи се риска – геополитически, корупционен и икономически

Иран: Американските бази и Израел - "легитимни цели" при намеса в страната

Иран: Американските бази и Израел - "легитимни цели" при намеса в страната

Свят Преди 5 часа

Коментарите на Галибаф са първите, които включват Израел като потенциална цел при ирански удар

ПСС провежда акция за ранен турист под Мусала

ПСС провежда акция за ранен турист под Мусала

България Преди 5 часа

Екип от Боровец от шест души е в процес на транспортирането му от заслона до болнично заведение

Хартиен "отрязък" вместо 200 евро заблуди продавач в Разградско

Хартиен "отрязък" вместо 200 евро заблуди продавач в Разградско

България Преди 5 часа

По случая е започната проверка за измама

След "буферния период" НАП следи за спекулативни цени в магазините

След "буферния период" НАП следи за спекулативни цени в магазините

Пари Преди 6 часа

Над 1000 са проверките, извършени от началото на годината, уточни Христо Марков

Албена Михова: Комедията е подценявана, а системата в образованието спъва децата

Албена Михова: Комедията е подценявана, а системата в образованието спъва децата

Любопитно Преди 6 часа

Актрисата говори за професионалните си граници, мястото на хумора, личните избори и обществените промени в разговор с Мариян Станков - Мон Дьо

Как християнството вдъхнови монашеството и подвига на Теодосий Велики

Как християнството вдъхнови монашеството и подвига на Теодосий Велики

България Преди 6 часа

На преподобния Теодосий Велики християнството дължи създаването и образцовото устройство на първите общежителни манастири

Тропическият циклон "Коджи" остави хиляди в Куинсланд без ток

Тропическият циклон "Коджи" остави хиляди в Куинсланд без ток

Свят Преди 6 часа

По-рано австралийският министър-председател Антъни Албанезе описа внезапните наводнения като "огромен риск" за голяма част от крайбрежието на Куинсланд.

<p>Имунолог обяснява кога имуностимулантите са опасни за здравето</p>

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Свят Преди 7 часа

„Прекалено силният имунитет понякога е по-опасен от вируса“, предупреди специалистът

Сестрата на Ким Чен-ун призова Южна Корея да разследва инцидент с дрон

Сестрата на Ким Чен-ун призова Южна Корея да разследва инцидент с дрон

Свят Преди 7 часа

Тя каза, че оценява "мъдрото решение" на Сеул да обяви публично, че няма намерение за провокации

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg
1

Леден маратон във Врачанския Балкан

sinoptik.bg
1

След снега, иде "кукерският" студ

sinoptik.bg

Ново начало след 70: Красива история за любов, която не бърза

Edna.bg

Синди Крауфорд разкрива как са се развили двойните ѝ срещи с Джордж Клуни през годините

Edna.bg

Бомба от Англия: Челси е фаворит за подписа на Винисиус

Gong.bg

Лийдс и Илия Груев отстраниха Дарби за ФА Къп след обрат

Gong.bg

"София стана сметище": Граждани изхвърлиха чували с боклук със снимки на кмета пред Столичната община (СНИМКИ)

Nova.bg

Законно ли е банките да отказват на непълнолетни обмяната на левове

Nova.bg