Южна Корея ще разследва твърденията на Пхенян за нарушено въздушно пространство

Ю жна Корея обяви днес, че ще разследва твърденията на Пхенян, че е нарушила въздушното пространство на Северна Корея с дрон, като подчерта, че не иска да засилва напрежението между двете Кореи, предаде ДПА.

Южнокорейската Служба за национална сигурност каза, цитирана от националната новинарска агенция Йонхап, че правителството планира да разгледа последния инцидент с дрона заедно с военните и полицията, а резултатите ще бъдат докладвани незабавно.

Сестрата на Ким Чен-ун призова Южна Корея да разследва инцидент с дрон

"Правителството отново потвърждава, че няма намерение да провокира или дразни Севера", заяви службата.

По-рано Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, поиска разследване от Сеул, съобщи държавната новинарска агенция КЦТА. Същевременно тя предупреди, че всяка провокация от страна на Южна Корея ще доведе до ужасни ситуации.

Пхенян обвини Сеул, че нарушава суверенитета на Северна Корея с полета на дрона. Според KЦТА, на 4 януари разузнавателен дрон е заснел ключови съоръжения в Северна Корея. Севернокорейската армия е свалила дрона в севернокорейското въздушно пространство.

Тези твърденията не могат да бъдат проверени по независим път, посочва ДПА.

Южнокорейски дрон е навлязъл във въздушното пространство на КНДР

Северна Корея спомена за подобен случай от септември миналата година. Южнокорейският министър на отбраната Ан Гю-пак отрече участието на южнокорейската армията и в двата случая.