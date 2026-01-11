Свят

Почина Ерих фон Даникен – теоретикът на извънземните

Сред неговите най-известни твърдения е, че пирамидите в Египет са построени с помощта на същества от друга планета

11 януари 2026, 17:11
Почина Ерих фон Даникен – теоретикът на извънземните
Източник: Getty Images

Ш вейцарецът Ерих фон Даникен – автор на научно-популярни книги и филми за предполагаеми извънземни посещения на Земята, почина на 90-годишна възраст, предадоха АП и ДПА, позовавайки се на съобщение на неговия офис в неделя.

Известен със своите теории за извънземни, писателят е починал в събота след кратък престой в болница в Унтерзеен, близо до швейцарската столица Берн, посочиха от офиса му. По-късно семейството му потвърди новината пред агенция ДПА.

Бестселъровият автор написа десетки книги за своите виждания относно следи от извънземни на Земята. Сред неговите най-известни твърдения е, че пирамидите в Египет са построени с помощта на същества от друга планета.

В своя YouTube канал Деникен изнасяше лекции за древни космически посетители, които хората в миналото са възприемали като богове. Той дори обсъждаше и въпроси като това дали извънземните имат същите полови органи като хората.

Ерих фон Даникен ще остане известен с последователните си и упорити опити да даде „извънземни“ обяснения на загадките на човечеството.

Източник: Христо Кьосев/БТА    
