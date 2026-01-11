Задържаха помощник на Нетаняху за възпрепятстване на разследване

И зраелската полиция съобщи в неделя, че е задържала високопоставен помощник на премиера Бенямин Нетаняху по подозрение за възпрепятстване на разследване. Местни медии свързват случая с изтичане на информация по време на войната в Газа.

Полицията не назова името на задържания, но израелски медии съобщиха, че става дума за Цахи Браверман – настоящ началник на кабинета на Нетаняху и определен за следващ посланик на Израел във Великобритания.

🔴Netanyahu’nun özel kalem müdürü gözaltına alındı



📌Tzachi Braverman hassas gizli belgelerin yabancı medyaya sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmayı ‘engelleme şüphesiyle’ gözaltına alındı pic.twitter.com/VeRunSzsBR — GZT (@gztcom) January 11, 2026

„Тази сутрин високопоставен служител в канцеларията на министър-председателя беше задържан за разпит по подозрение за възпрепятстване на разследване“, се казва в изявление на полицията, като се уточнява, че заподозреният е разпитан.

Бившият съветник на Нетаняху Ели Фелдщайн твърди, че Браверман се е опитал да спре разследване, свързано с изтичане на чувствителна военна информация към чуждестранни медии по време на войната срещу „Хамас“ в Газа.

През септември 2024 г. Фелдщайн е предоставил класифициран документ на германския таблоид „Билд“, за което по-късно е бил арестуван и обвинен. Документът е целял да покаже, че „Хамас“ не е заинтересован от споразумение за прекратяване на огъня, както и да подкрепи тезата на Нетаняху, че заложниците, отвлечени при нападението на 7 октомври 2023 г., могат да бъдат освободени единствено чрез военен натиск, а не чрез преговори.

В интервю за израелската обществена телевизия КАН Фелдщайн заяви, че Браверман е поискал среща с него малко след изтичането на документа и му е казал, че армията е започнала проверка по случая, като е уверил, че може да „прекрати“ разследването. В същото интервю Фелдщайн посочи, че Нетаняху е знаел за изтичането на информацията и е подкрепял използването на документа за мобилизиране на обществена подкрепа за войната.