Заради студа: Русе обяви 12 януари за неучебен ден

Н еучебен ден за всички училища на територията на община Русе ще бъде 12 януари, понеделник, но мярката няма да важи за детските градини. Това съобщиха от местната администрация в крайдунавския град, като уточниха, че решението е взето след обсъждане на метеорологичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология и оценка на възможните рискове, свързани с очакваните ниски температури, които за региона са между минус 9 и минус 14 градуса. За област Русе е обявен предупредителен жълт код за студено време, след като днес той е оранжев за сняг поледици и силен вятър.

Основният мотив за обявяването на неучебния ден е грижата за здравето и безопасността на учениците. Продължителното излагане на минусови температури, особено при придвижване до и от учебните заведения, крие сериозни рискове. Очакват се заледявания, а макар снежната покривка постепенно да намалява, тя ще се задържи заради ниските температури. Натрупаният сняг по клони и електропроводи може да доведе до счупвания и скъсвания, както и до образуване на опасни ледени висулки, отбелязаха още от Община Русе.

От местната администрация уточниха, че фирмата за зимно почистване продължава с дейностите по осигуряване на нормална проходимост на уличните платна, като насочва усилия към второстепенната пътна мрежа в града. В подкрепа на снегопочистващите дейности и за по-ефективно освобождаване на уличните платна, утре всички общински паркинги ще бъдат безплатни. Мярката цели да улесни работата на техниката и да подобри организацията на движението в града.

Всички ангажирани служби работят в пълна готовност, отчетоха още от Община Русе, като уточниха, че се обработват улиците в кварталите, като паралелно се извършва и ръчно почистване на тротоарите. Екипите на общинското предприятие „Паркстрой“ обработват паркингите, алеите в парковете и Централната градска част с един трактор, два багера и два снегорина. Приоритетно се почистват подходите към лечебните заведения, Спешна помощ, автобусните спирки, индустриалните артерии, както и детските и учебните заведения. Фирма „Пътинженеринг“ непрекъснато поддържа входно-изходните точки на Русе, а „Берус“ работи по общинските пътища.

Близо 2000 лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, служители на местната администрация ще са на терен и ще окажат помощ на хората, които са сами, затруднени и имат нужда от подкрепа. Това съобщиха от Центъра за предотвратяване на услуги в общността и домашна среда към Община Русе.

От местната администрация уточниха, че разпореждането за това е на кмета на Община Русе Пенчо Милков.

"Заради тежките зимни условия ви молим да останете по домовете си, ако нямате спешна необходимост да излизате. Нека бъдем внимателни и да се грижим един за друг. Пазете се и останете на топло", съобщиха още от Община Русе.

От хидромеметеорологичната станция в крайдунавския град съобщиха, че снежната покривка е около 20 сантиметра. Вятърът е със скорост 2 метра в секунда, след като по-рано тя бе около 43 километра в час от североизток. Температурата е минус 3,8 градуса. Видимостта е около 800 метра.

По данни на областната и местната администрация всички пътища в региона са проходими при зимни условия.

Преди минути е възстановено електроподаването в Сливо поле и Ряхово, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов, който заедно със заместника си Георги Георгиев е на терен от рано сутринта и следи ситуацията. Драганов заяви, че вече няма населени места без ток в региона. Той обясни, че четирите кризисни центъра в Русенско са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България. Става дума за центровете в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и гара Бяла. Всяка година доброволци от Българския червен кръст снабдяват помещенията с хранителни продукти и одеяла. Там могат да отсядат и спасителни екипи, готови да реагират при нужда. От Червения кръст в Русе са готови да реагират с топли напитки, подкрепителни закуски, както и с високопроходима кола, която може да стигне до дадената локация, ако има блокирани хора, обясни Драганов.

„Навсякъде по републиканската пътна мрежа е почистено до асфалт“, категоричен бе Драганов. По негови думи преминаването през граничния преход при Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява безпроблемно, независимо от снеговалежа и извършващия се основен ремонт на българската част на съоръжението. До момента единственото ограничение, което беше въведено, бе свързано с придвижването на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя между Русе и Бяла. Трасето бе временно затворено за камиони през нощта за снегопочистване. Областният управител съобщи и за временно спиране на водоподаването в село Черешово, община Сливо поле, но към момента ситуацията се е нормализирала. Никъде в региона няма проблеми с телекомуникациите, посочи той.

По данни на метеоролозите и във вторник времето ще остане студено, като сутрешните температури ще бъдат още по-ниски, а дневните ще се повишат незначително. Облачността отново ще се увеличи на места в Северна България и са възможни слаби превалявания от сняг. В средата на седмицата се очаква постепенно и бавно затопляне.