Измамник изтегли 25 000 евро от банка с чужд телефон

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 22-годишен мъж, подал електронно искане за кредит от името на друго лице, с което причинил вреда на банка.

Събраните до момента доказателства - разпити на свидетели, разпознавания, извършени претърсвания и изземвания, приобщени веществени и писмени доказателства, сочат, че на 08.06.2026 г. в София, обвиняемият е възбудил заблуждение у служител на банка, като чрез мобилен телефон, собственост на друг човек, внесъл компютърни данни, като променил телефона за контакт и адреса на електронната поща на профила, сключил споразумение за достъп до електронния канал на банката и кандидатствал за кредит, с което причинил вреда на банката, в размер на 25 000 евро.

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Правната квалификация на повдигнатото обвинение предвижда наказание „лишаване от свобода“ от една до шест години и глоба до шест хиляди лева.

С определение на Софийски районен съд спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.