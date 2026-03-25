България

Ужас в София, мъчили човек с ножове, за да изтегли кредит

Освен това го заплашили с разпространяване на видеоклип с негова лична информация

25 март 2026, 16:21
Ужас в София, мъчили човек с ножове, за да изтегли кредит
Източник: Thinkstock/Guliver

С офийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми три лица за това, че на 20 март, около 20,25 ч. в София, в съучастие като извършители причинили на човек имотна вреда в размер на 5 550 евро, като, ползвайки мобилното му приложение, изтеглили потребителски кредит от негово име, който бил преведен по сметка на един от извършителите.

Обвиняемите заплашили пострадалия с два ножа, притискайки ги в тялото му, както и с разпространяване на видеоклип с негова лична информация.

С постановления на наблюдаващ прокурор тримата обвиняеми са задържани до 72 часа.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което са привлечени обвиняемите. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от всеки от всеки от тях. Съдът обсъди изключително завишената степента на обществена опасност на конкретното деяние, предвид наличието на данни за други евентуално извършени престъпления, които предстои да бъдат разследвани в хода на досъдебното производство. С тези доводи СГС определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемите. 

Определенията на СГС не са окончателни и подлежат на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Източник: Prb.bg    
СГП Потребителски кредит Насилие
Последвайте ни
Ужас в София, мъчили човек с ножове, за да изтегли кредит

Ужас в София, мъчили човек с ножове, за да изтегли кредит

biss.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

От мрежата

