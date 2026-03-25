Ужас в София, мъчили човек с ножове, за да изтегли кредит

С офийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми три лица за това, че на 20 март, около 20,25 ч. в София, в съучастие като извършители причинили на човек имотна вреда в размер на 5 550 евро, като, ползвайки мобилното му приложение, изтеглили потребителски кредит от негово име, който бил преведен по сметка на един от извършителите.

Обвиняемите заплашили пострадалия с два ножа, притискайки ги в тялото му, както и с разпространяване на видеоклип с негова лична информация.

Прокуратурата задържа трима мъже за измама чрез теглене на кредити онлайн

С постановления на наблюдаващ прокурор тримата обвиняеми са задържани до 72 часа.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което са привлечени обвиняемите. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от всеки от всеки от тях. Съдът обсъди изключително завишената степента на обществена опасност на конкретното деяние, предвид наличието на данни за други евентуално извършени престъпления, които предстои да бъдат разследвани в хода на досъдебното производство. С тези доводи СГС определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемите.

Определенията на СГС не са окончателни и подлежат на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от СДВР под ръководството и надзора на СГП.