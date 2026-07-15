България

Жена е пребита след забележка за отвързан ротвайлер

Пострадалата разказва, че е била нападната с пръчка след спор със съседи, от СДВР заявиха, че патрулът е реагирал за три минути

Василена Василева Василена Василева

15 юли 2026, 08:44
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Ж ена твърди, че е била пребита от свой съсед след забележка за агресивен ротвайлер, който според нея е бил оставен без повод и е представлявал опасност. Потърпевшата разказа пред NOVA, че е получила наранявания по тялото и е останала разочарована от реакцията на институциите.

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Случаят е станал в късните часове на събота, когато жената се прибирала към дома си. В двора на блока видяла отвързано куче, което лаело и по думите ѝ се държало агресивно.

Тъй като не познавала собствениците на животното и се притеснявала за безопасността си, подала сигнал на телефон 112. Успяла да стигне до дома си, след като кучето се разсеяло и подгонило други улични животни.

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  • Спор със собствениците на кучето

На следващия ден жената срещнала стопаните на ротвайлера и решила да им обясни какво се е случило. Тя им казала, че е подала сигнал и ги помолила да вземат мерки, за да не се допуска кучето да излиза само.

По думите ѝ вместо разбиране получила обиди и заплахи.

По-късно тя решила да заснеме оградата на съседите и отвора, през който според нея кучето успявало да излиза. Тогава, по нейни твърдения, съседът ѝ я нападнал.

„Той ме нападна, аз бях в гръб. Обърнах се и се опитах да се придвижа към сградата, където има камери и се надявах да заснемат случилото се. Той ме плюеше, беше страшна гледка. А жена му стоеше отстрани, гледаше всичко и накрая каза: „Айде, стига ѝ толкова“, разказа жената.

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  • Подаден е нов сигнал

След нападението тя успяла да се прибере и отново се обадила на телефон 112, този път заради побоя.

Пострадалата твърди, че полицията е пристигнала около 50 минути по-късно, когато ситуацията вече е приключила, и изрази недоволство от отношението на един от служителите.

От СДВР заявиха пред NOVA, че сигналът е бил получен и патрулът е изпратен след три минути.

Жената оспорва това твърдение и заяви, че е готова да представи доказателства за часа на подаване на сигнала и момента на пристигането на полицейския екип.

  • Ще търси правата си

Пострадалата вече е получила медицинско свидетелство за нараняванията си и заяви, че ще предприеме действия по случая.

Към момента няма информация за повдигнати обвинения, а обстоятелствата около инцидента се изясняват.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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