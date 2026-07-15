Свят

Сенатът на САЩ спря законопроекта за отбраната на стойност 1,15 трилиона долара

Сенаторите обвиниха Доналд Тръмп, че е започнал войната в Иран без разрешение от Конгреса

15 юли 2026, 09:18
Сградата на Капитолия във Вашингтон, където заседават двете камари на Конгреса на САЩ.
Сградата на Капитолия във Вашингтон, където заседават двете камари на Конгреса на САЩ   
Източник: БТА
  • Демократите в Сената блокираха законопроекта за отбраната на САЩ на стойност 1,15 трилиона долара, протестирайки срещу решението на президента Доналд Тръмп да започне войната с Иран без одобрение от Конгреса.
  • Процедурното гласуване се провали, след като законопроектът получи 50 гласа „за“ и 46 „против“, но не събра необходимите 60 гласа за придвижване напред.
  • Въпреки блокадата, законопроектът не е окончателно спрян - предстоят нови преговори между Сената и Камарата на представителите, преди окончателният текст да бъде изпратен на президента за подпис или вето.
Сградата на Капитолия във Вашингтон, където заседават двете камари на Конгреса на САЩ.
Сградата на Капитолия във Вашингтон, където заседават двете камари на Конгреса на САЩ. Източник: БТА

Демократите в Сената на САЩ снощи блокираха ежегодния законопроект за отбранителната политика на стойност 1,15 трилиона долара, за да изразят недоволството си от войната в Иран и от факта, че президентът Доналд Тръмп не се е консултирал с Конгреса относно решението си да изпрати американски войски в конфликта, предаде Ройтерс.

„Тръмп започна тази война без разрешение, без стратегия и без план за изтегляне“, заяви сенаторът от Ню Йорк Чък Шумър, който е лидерът на демократите в Сената.

Процедурното гласуване на Закона за одобряване на разходите за националната отбрана (National Defense Authorization Act, NDAA) бе неуспешно. Въпреки че гласовете „за“ бяха повече от гласовете „против“  - 50 срещу 46, законопроектът не събра необходимите 60 гласа, за да бъде приет от 100-членния Сенат.

Сенаторите гласуваха по партийни линии. Всички републиканци гласуваха „за“ придвижване на процедурата по приемане на законопроекта.

Обикновено този законопроект се приема всяка година със силна подкрепа и от двете партии, отбелязва Ройтерс.

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Блокирането му тази година обаче не бе неочаквано, тъй като девет от членовете на Комисията за въоръжените сили от Демократическата партия гласуваха против него, когато комисията го разгледа миналия месец. 

Демократите са обезпокоени, че одобряването на огромен бюджет за Пентагона ще бъде възприето като одобрение на войната срещу Иран, която започна с удари от страна на САЩ и Израел на 28 февруари.

Те също така възразяват срещу натиска на администрацията на Тръмп за увеличаване на военните разходи до общо 1,5 трилиона долара тази година, включително няколкостотин милиона долара, които той е поискал в отделен законопроект за разходите в момент, когато социалните програми за американските граждани се съкращават.

В изказване, с което призова за подкрепа за законопроекта, лидерът на републиканското мнозинство Джон Тун обвини демократите, че поставят политиката пред сигурността.

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„Това е законопроектът, който помага да се гарантира, че нашите въоръжени сили са готови днес и подготвени за утре“, каза той.

Тазгодишният законопроект за финансиране на въоръжените сили предвижда безпрецедентна сума от 1,15 трилиона долара за отбрана, като в него се включва всичко - от броя на корабите, самолетите и ракетните системи, които трябва да бъдат купени, до увеличенията на заплатите на войниците и начините за справяне с геополитическите заплахи.

Исторически смятан и от двете основни американски партии за „законодателство, което трябва да бъде прието“, NDAA е един от малкото големи американски законопроекти, които неизменно се приемат всяка година в продължение на повече от шест десетилетия, посочва Ройтерс.

Въпреки блокадата, процедурата е все още в начален етап. Всяка година Камарата на представителите и Сенатът приемат свои версии на законопроекта преди преговарящите от Комисията за въоръжените сили да постигнат компромисна версия, която след това се подлага на гласуване във всяка от двете камари.

Ако компромисната версия бъде приета, тя ще бъде изпратена в Белия дом, за да бъде подписана от президента Доналд Тръмп или да ѝ бъде наложено вето.

Сградата на Капитолия във Вашингтон, където заседават двете камари на Конгреса на САЩ.
Сградата на Капитолия във Вашингтон, където заседават двете камари на Конгреса на САЩ. Източник: БТА
  • Как работи Конгреса на Съединените американски щати?

Конгресът на Съединените американски щати е законодателният орган на федералното правителство на САЩ. Учреден с Конституцията от 1789 г., той е в основата на представителната демокрация в страната и функционира на принципа на двукамаризма, като се състои от две камари:

  1. Камара на представителите и
  2. Сенат.

Двете камари имат както споделени, така и уникални правомощия, но за приемането на даден закон е необходимо одобрението и на двете. Седалището на Конгреса е сградата на Капитолия във Вашингтон, окръг Колумбия.

Структурата на Конгреса е създадена, за да балансира интересите на щатите с различно население. Камарата на представителите се състои от 435 членове с право на глас, като броят на представителите от всеки щат е пропорционален на неговото население. Членовете се избират за двугодишен мандат и представляват интересите на своите избирателни райони. Сенатът, от друга страна, осигурява равно представителство на всички щати – всеки щат, независимо от размера или населението си, излъчва по двама сенатори. Сенаторите се избират за шестгодишен мандат, като на всеки две години се подновява една трета от състава на Сената, което допринася за неговата стабилност.

Основният принцип на работа на Конгреса е законодателният процес. Законопроект може да бъде внесен във всяка от двете камари. След внасянето му той се разглежда от специализирана комисия, където се провеждат изслушвания, правят се поправки и се гласува. Ако комисията одобри законопроекта, той се внася за дебат и гласуване в пленарната зала на съответната камара. При одобрение, законопроектът се изпраща в другата камара, където процесът се повтаря. Ако има различия между версиите, приети от двете камари, се сформира помирителна комисия за уеднаквяване на текста. Финалният законопроект се изпраща на президента, който може да го подпише и превърне в закон или да му наложи вето. Конгресът може да преодолее президентско вето с мнозинство от две трети и в двете камари.

Освен законодателството, Конгресът има и други ключови правомощия, които са част от системата на „контрол и баланс“ (checks and balances). Те включват правото да обявява война, да одобрява федералния бюджет („силата на портфейла“), да регулира междущатската и международната търговия и да осъществява надзор над изпълнителната власт чрез разследвания и изслушвания. Камарата на представителите има изключителното правомощие да инициира процедура по импийчмънт срещу федерални длъжностни лица, докато Сенатът провежда съдебния процес и взема окончателното решение. Сенатът също така има уникалната роля да одобрява международни договори и да потвърждава назначенията на президента за висши държавни постове, включително членове на кабинета, посланици и федерални съдии.

 

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
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