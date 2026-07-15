"Целенасочена стратегия": Руските удари по болници в Украйна

Х уманитарната организация „Лекари без граници“ обвини Русия в умишлени удари по медицински заведения в Украйна. В понеделник, 13 юли, организацията, позовавайки се на собствено разследване, съобщи, че атаките срещу здравната система и медицинския персонал в Украйна са част от „целенасочена стратегия“, съобщи Deutsche Welle.

„Тези удари са твърде систематични, твърде чести и твърде точни, за да бъдат случайни“, заяви координаторът на „Лекари без граници“ в Украйна Робин Мелдрам. Според него, когато болниците биват поразявани многократно или линейките биват атакувани с дронове, това е „закономерност“, зад която стои умисъл.

"Няма безопасно място за лечение"

Според доклада, озаглавен „No Safe Place to Heal“ („Няма безопасно място за лечение“), в периода от април 2022 г. до декември 2025 г. са били атакувани над 20 медицински заведения, които „Лекари без граници“ обслужват или подкрепят. Още в началото на пълномащабната руска агресия нападението срещу родилен дом в Мариупол стана водеща новина.

Четири болници, в които е работила организацията, са били разрушени, а седем пункта за спешна помощ са били принудени да преустановят дейността си. В много от останалите заведения в момента има критичен недостиг на персонал. Нараства и заплахата от така наречените FPV-дронове, които позволяват на оператора да избира целта в реално време. Такъв е например случаят от септември 2025 г., когато медицински екип в ясно обозначен автомобил е бил подложен на атака в Донецка област.

Общо ударите срещу здравната система на Украйна от началото на войната са 2 815. В по-голямата част от тези случаи са били използвани тежки оръжия, загинали са 224 души, а 902-ма са били ранени, съобщиха на свой ред от Световната здравна организация (СЗО). Тя е документирала нападенията, но отговорните за тях не се посочват, пише Евронюз.

Призив към международната общност

Целенасоченото нападение срещу медицински персонал или транспорт е военно престъпление съгласно международното хуманитарно право, подчертават от „Лекари без граници“ и в тази връзка припомнят, че преди десет години Съветът за сигурност на ООН прие резолюция 2286, осъждаща ударите срещу медицински заведения, персонал и пациенти.

„Държавите, които имат влияние върху Русия, трябва да го използват, за да постигнат прекратяване на атаките срещу медицински заведения“, настояват още от хуманитарната организация.