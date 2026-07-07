България

Домашни кучета нападнаха и обезобразиха жена в Самоков, собственикът им избягал

Пострадалата е откарана в болница с множество разкъсни рани по главата, лицето и шията, по случая е образувано разследване

Василена Василева Василена Василева

7 юли 2026, 11:49
Домашни кучета нападнаха и обезобразиха жена в Самоков, собственикът им избягал
Източник: iStock Photos/Getty Images

Ж ена е пострадала тежко след нападение от две кучета по време на разходка в Самоков. Тя е получила множество разкъсни рани по главата, лицето и шията, а собственикът на животните е напуснал мястото на инцидента, съобщиха от полицията.

Сигналът за нападението е подаден около 16:00 часа в понеделник в Районното управление на МВР – Самоков. На място незабавно са изпратени полицейски екипи.

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По първоначални данни жената се е движела по ул. „Цар Борис III“, когато е била нападната от две кучета, водени от мъж.

След инцидента пострадалата е транспортирана в столична болница за оказване на медицинска помощ. Лекарите са установили множество разкъсни рани в областта на главата, лицето и шията.

Стопанинът на кучетата е задържан

След нападението мъжът, който е водил животните, е напуснал мястото. Той обаче е бил установен от полицията и задържан за срок до 24 часа.

По случая е започнало разследване за извършено престъпление. Действията се извършват под надзора на прокуратурата.

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Проблемът с нападенията от кучета

Случаят в Самоков отново поставя въпроса за отговорността на стопаните на домашни и агресивни животни, както и за контрола върху отглеждането им на обществени места.

Законът задължава собствениците да предприемат необходимите мерки, за да не допускат кучетата им да създават опасност за други хора. При разходка в населени места се изисква животните да бъдат под контрол, а за някои породи и ситуации са предвидени допълнителни изисквания.

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През последните години в страната периодично се съобщава за случаи на нападения от кучета, при които пострадали са както възрастни хора, така и деца. Сред основните причини, посочвани от институциите, са липсата на контрол от страна на стопаните, неправилното отглеждане на животните и неспазването на правилата за безопасност.

Разследването по случая в Самоков продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: МВР    
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Домашни кучета нападнаха и обезобразиха жена в Самоков, собственикът им избягал

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