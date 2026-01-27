Куче нахапа жестоко млада жена в Казанлък

М лада жена пострада при инцидент с домашно куче в източния квартал на Казанлък. Тя е с множество ухапвания по различни части на тялото, а домашният ѝ любимец също е ранен.

Инцидентът е станал по време на сутрешна разходка. Пострадалата разхождала кучето си от породата Джак Ръсел, когато внезапно била нападната от едро куче, излязло от частен имот в близост, предаде БГНЕС.

По думите ѝ животното е било без надзор и е проявило агресия, като първо е нападнало нейното куче, а след това и нея, когато се е опитала да защити домашния си любимец.

Нападението е било прекратено благодарение на бързата намеса на мъж, станал неволен свидетел на случващото се. Той успял да прогони агресивното животно, което се оттеглило обратно.

Вследствие на инцидента младата жена е получила ухапвания по ръцете и лицето. Кучето ѝ е стабилизирано във ветеринарна клиника.

За случая са уведомени компетентните органи. Предстои да бъде установен собственикът на агресивното куче и дали животното е било отглеждано при спазване на изискванията за безопасност. След приключване на проверката ще се прецени дали ще бъдат наложени санкции и какви мерки ще бъдат предприети, за да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще.