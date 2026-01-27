България

Куче нахапа жестоко млада жена в Казанлък

Тя е с множество ухапвания по различни части на тялото

27 януари 2026, 21:54
Куче нахапа жестоко млада жена в Казанлък
Източник: iStock/GettyImages

М лада жена пострада при инцидент с домашно куче в източния квартал на Казанлък. Тя е с множество ухапвания по различни части на тялото, а домашният ѝ любимец също е ранен.

Инцидентът е станал по време на сутрешна разходка. Пострадалата разхождала кучето си от породата Джак Ръсел, когато внезапно била нападната от едро куче, излязло от частен имот в близост, предаде БГНЕС.

Домашно куче нахапа дете на улица в Казанлък

По думите ѝ животното е било без надзор и е проявило агресия, като първо е нападнало нейното куче, а след това и нея, когато се е опитала да защити домашния си любимец.

Нападението е било прекратено благодарение на бързата намеса на мъж, станал неволен свидетел на случващото се. Той успял да прогони агресивното животно, което се оттеглило обратно.

Вследствие на инцидента младата жена е получила ухапвания по ръцете и лицето. Кучето ѝ е стабилизирано във ветеринарна клиника.

Домашно куче отхапа устната на жена

За случая са уведомени компетентните органи. Предстои да бъде установен собственикът на агресивното куче и дали животното е било отглеждано при спазване на изискванията за безопасност. След приключване на проверката ще се прецени дали ще бъдат наложени санкции и какви мерки ще бъдат предприети, за да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще.

Източник: БГНЕС    
Пострадала жена Агресивно куче Казанлък
Последвайте ни
Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд

Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд

Ескалация: САЩ обявиха мащабно военно учение в Близкия изток

Ескалация: САЩ обявиха мащабно военно учение в Близкия изток

Полицията във Варна издирва заподозрян в убийство

Полицията във Варна издирва заподозрян в убийство

"Всички ще умрем": "Часовника на Страшния съд" беше обновен във вторник - експертите имат плашещи прогнози

Как да получите пенсия и обезщетение, ако работите в Гърция

Как да получите пенсия и обезщетение, ако работите в Гърция

pariteni.bg
Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осъдиха турски шофьор на автобус, причинил катастрофа с четирима загинали

Осъдиха турски шофьор на автобус, причинил катастрофа с четирима загинали

България Преди 2 часа

Присъдата на Окръжен съд – Велико Търново не е влязла в сила и ще бъде протестирана

Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

Свят Преди 3 часа

Победата на Асфура осигурява на Тръмп още един съюзник в Латинска Америка

България отговори на новата атака от РС Македония

България отговори на новата атака от РС Македония

България Преди 4 часа

МВнР: Не за първи път официално Скопие отправя подобни мъгляви и манипулативни твърдения

ICE ще охранява на Зимните олимпийски игри в Италия

ICE ще охранява на Зимните олимпийски игри в Италия

Свят Преди 4 часа

Това предизвика тревога в различни среди в Италия

Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит

Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит

България Преди 5 часа

Наказанието следва да се изтърпи при условията на строг режим

Защо икономическият мир на Тръмп е обречен?

Защо икономическият мир на Тръмп е обречен?

Свят Преди 5 часа

Неолибералните предложения за мир в Газа, Донбас и Голанските възвишения са обречени на провал

Тежка катастрофа с фенове на ПАОК в Румъния, много загинали

Тежка катастрофа с фенове на ПАОК в Румъния, много загинали

Свят Преди 5 часа

С микробус към Франция пътували 10 души

<p>Съюзник на Тръмп предупреждава за Антихриста в Париж</p>

Съюзник на Тръмп и технологичен милиардер предупреждава за Антихриста в Париж

Свят Преди 5 часа

"Чух повече за Антихриста през тези 45 минути, отколкото през целия си живот"

Китайският д-р Франкенщайн: От ГМО бебета до затвора

Китайският д-р Франкенщайн: От ГМО бебета до затвора

Любопитно Преди 5 часа

„Китайското генно редактиране ще завладее света, точно както вече направиха китайските електрически превозни средства“, прогнозира д-р Хъ Дзянкуей

<p>&quot;Граничен цар&quot;: Човекът зад имиграционната офанзива на Тръмп в Минеаполис</p>

Кой е Грег Бовино - човекът зад имиграционната офанзива на Тръмп в Минеаполис

Свят Преди 6 часа

Очакваното оттегляне на Грег Бовино идва на фона на засилен контрол, докато Тръмп изпраща "граничния цар" Том Хоуман в Минеаполис

Развитие за бруталното убийство на екопътека край Смолян

Развитие за бруталното убийство на екопътека край Смолян

България Преди 6 часа

Вероятността делото да бъде приключено в кратък срок е голяма

Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни

Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни

България Преди 6 часа

Оцелялата 32 годишната водачка на "Фолксваген" е с отрицателна проба за алкохол

Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

България Преди 6 часа

Двете инфлуенсърки – 30-годишна италианка и 46-годишна българка, са укрили общо 800 000 евро

Унгария и Словакия ще се борят за руския газ в съда на ЕС

Унгария и Словакия ще се борят за руския газ в съда на ЕС

Свят Преди 7 часа

Унгария и Словакия разчитат в голяма степен на руски енергийни доставки

Данните от КПК да отидат в ДАНС

Данните от КПК да отидат в ДАНС

България Преди 7 часа

Това реши правната комисия

Първият компютърен вирус навърши 40 години

Първият компютърен вирус навърши 40 години

Любопитно Преди 7 часа

Историята на братята Алви от Пакистан, които положиха началото на ерата на антивирусния софтуер

Всичко от днес

От мрежата

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Братът на Владо Карамазов се връща в България

Edna.bg

40 зелени флага в любовта: списъкът, който ни напомня как изглежда здравата връзка!

Edna.bg

Тежка загуба за Марица в Шампионска лига

Gong.bg

В Африка: Левски започна преговори за голмайстора на Септември

Gong.bg

България – първа в ЕС по антибиотична резистентност

Nova.bg

Отряд „Кобра” обсади дома на Христо Върбанов в Костинброд (СНИМКИ)

Nova.bg