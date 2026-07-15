Днес е голям празник! Ето кой трябва да почерпи за имен ден

Н а днешния ден Българската православна църква празнува успението на княз Владимир – покръстител на Киевска Рус. Преданието говори, че князът, който бил езичник, ослепял преди кръщението си, но след него прогледнал. След това започнало руското всенародно кръщение. Разрушавали се езическите капища и се строели християнски храмове.

Роден около 958 г., той е незаконен син на киевския княз Святослав Игоревич и слугинята Малуша. Баба му, княгиня Олга, вече е положила основите на християнството в Русия. През 70-те години на XIX в. той става новгородски княз, но след смъртта на брат си Ярополк заема киевския престол.

Първоначално Владимир е бил езичник и доста жесток владетел.

Той започва да възстановява езическите култове и дори възстановява пантеон на езически богове в Киев. Около 988 г. обаче е кръстен и покръстен Рус. Според легендата, той решил да смени вярата си, след като изслушал пратениците на различни религии е бил най-силно впечатлен от православната служба в Константинопол.

Той е бил кръстен в Херсонес (Корсун) в Крим. След това е сключил брак с византийската принцеса Анна. Тя е сестра на императорите Василий II и Константин VIII. След 988 г. в Русия в Днепър се извършва масово кръщение на жителите на Киев. Той починал на 15 юли 1015 г. в Берестов, близо до Киев. Мощите му се съхраняват в Киево-Печерската лавра.

Имен ден празнуват Владимир и всички производни имена като Владимира, Влада, Владена, Владилен, Владилена, Влад, Владо, Влада, Влайко, Господин.

Днес Православната църква чества и паметта на светите мъченици Кирик и майка му Юлита. Те живели в Мала Азия в град Икония в Ликаонската област. Света Юлита произхождала от благородно семейство и била християнка, рано овдовяла и сама отглеждала сина си. По време на гоненето на християните от император Диоклециан (284-305), света Юлита и тригодишния ѝ син Кирик загинали мъченически в Торсо около 305 г.

Мощите на светиите Кирик и Юлита са открити по време на управлението на светия равноапостолен император Константин. В чест на светите мъченици близо до Константинопол е построен манастир, а недалеч от Йерусалим е издигнат храм.

В България, в гр. Банкя, край София, има храм посветен на св. св. Кирик и Юлита, както и благолепен манастир край с. Горни Воден, край Асеновград, които днес имат храмови празници.