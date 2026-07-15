Любопитно

Днес е голям празник! Ето кой трябва да почерпи за имен ден

Имен ден празнуват Владимир и всички производни имена като Владимира, Влада, Владена, Владилен, Владилена, Влад, Владо, Влада, Влайко, Господин

15 юли 2026, 08:56
Днес е голям празник! Ето кой трябва да почерпи за имен ден
Източник: iStock/Getty Images

Н а днешния ден Българската православна църква празнува успението на княз Владимир – покръстител на Киевска Рус. Преданието говори, че князът, който бил езичник, ослепял преди кръщението си, но след него прогледнал. След това започнало руското всенародно кръщение. Разрушавали се езическите капища и се строели християнски храмове.

Роден около 958 г., той е незаконен син на киевския княз Святослав Игоревич и слугинята Малуша. Баба му, княгиня Олга, вече е положила основите на християнството в Русия. През 70-те години на XIX в. той става новгородски княз, но след смъртта на брат си Ярополк заема киевския престол.

Първоначално Владимир е бил езичник и доста жесток владетел.

Той започва да възстановява езическите култове и дори възстановява пантеон на езически богове в Киев. Около 988 г. обаче е кръстен и покръстен Рус. Според легендата, той решил да смени вярата си, след като изслушал пратениците на различни религии е бил най-силно впечатлен от православната служба в Константинопол.

Той е бил кръстен в Херсонес (Корсун) в Крим. След това е сключил брак с византийската принцеса Анна. Тя е сестра на императорите Василий II и Константин VIII. След 988 г. в Русия в Днепър се извършва масово кръщение на жителите на Киев. Той починал на 15 юли 1015 г. в Берестов, близо до Киев. Мощите му се съхраняват в Киево-Печерската лавра.

Имен ден празнуват Владимир и всички производни имена като Владимира, Влада, Владена, Владилен, Владилена, Влад, Владо, Влада, Влайко, Господин.

Днес Православната църква чества и паметта на светите мъченици Кирик и майка му Юлита. Те живели в Мала Азия в град Икония в Ликаонската област. Света Юлита произхождала от благородно семейство и била християнка, рано овдовяла и сама отглеждала сина си. По време на гоненето на християните от император Диоклециан (284-305), света Юлита и тригодишния ѝ син Кирик загинали мъченически в Торсо около 305 г.

Мощите на светиите Кирик и Юлита са открити по време на управлението на светия равноапостолен император Константин. В чест на светите мъченици близо до Константинопол е построен манастир, а недалеч от Йерусалим е издигнат храм.

В България, в гр. Банкя, край София, има храм посветен на св. св. Кирик и Юлита, както и благолепен манастир край с. Горни Воден, край Асеновград, които днес имат храмови празници.

Източник: проф. Иван Желев/БТА    
Княз Владимир Покръстване на Киевска Рус Имен ден Свети Кирик и Юлита Българска православна църква Православие Църковен празник
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
След 6 дни издирване: Управителят на хлебозавод в Павликени се прибра сам у дома

След 6 дни издирване: Управителят на хлебозавод в Павликени се прибра сам у дома

Съобщиха причината за смъртта на звездата от „Джурасик парк“ Сам Нийл

Съобщиха причината за смъртта на звездата от „Джурасик парк“ Сам Нийл

Жена е пребита след забележка за отвързан ротвайлер

Жена е пребита след забележка за отвързан ротвайлер

OpenAI прави устройство с човекоподобно поведение

OpenAI прави устройство с човекоподобно поведение

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 3 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 3 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 3 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Уорнър Брадърс"

Сделката, която ще промени не само Холивуд

Свят Преди 3 минути

Медийната компания "Парамаунт" възнамерява да придобие холивудския ветеран "Уорнър" за 111 милиарда долара

,

Синът на убит фотограф твърди, че е станал обект на проверки заради публичните си изяви

България Преди 4 минути

Семейството на Динко Георгиев заяви, че не се води пълно разследване на случая

Сградата на Капитолия във Вашингтон, където заседават двете камари на Конгреса на САЩ

Сенатът на САЩ спря законопроекта за отбраната на стойност 1,15 трилиона долара

Свят Преди 20 минути

Сенаторите обвиниха Доналд Тръмп, че е започнал войната в Иран без разрешение от Конгреса

Сигналът за намереното тяло е подаден около 11:35 часа във вторник

Откриха мъртъв украински гражданин на плаж в Слънчев бряг

България Преди 32 минути

При първоначалния оглед не са установени следи от насилие, причината за смъртта ще стане ясна след аутопсия

Правителството подготвя пакет от мерки за по-ефективен контрол по пътищата

Кабинетът обсъжда нови мерки за пътна безопасност

България Преди 1 час

След поредицата от тежки катастрофи властта подготвя промени, които ще позволят по-ефективен контрол чрез тол камерите и координация между институциите

Според събраните по делото данни автомобилът, управляван от обвиняемия, се е движил със скорост, надвишаваща повече от два пъти максимално разрешената за участъка

Обвиняемият за катастрофата с четири жертви на „Челопешко шосе“ отново иска да излезе от ареста

България Преди 1 час

Софийският градски съд ще реши дали Траян Филипов да остане зад решетките или да бъде пуснат с по-лека мярка за неотклонение

В интервю за телевизия Fox News държавният глава отправи ново предупреждение към Техеран и заплаши с удари по критична инфраструктура

Тръмп с остра заплаха към Иран: Ще извадим от строя мостовете и електроцентралите

Свят Преди 2 часа

Американският президент предупреди, че ударите ще продължат, докато Техеран не се съгласи да възобнови преговорите

От залите за вдигане на тежести до психиатрията: Може ли креатинът да лекува депресия

От залите за вдигане на тежести до психиатрията: Може ли креатинът да лекува депресия

Любопитно Преди 2 часа

Нов систематичен преглед показва, че известната фитнес добавка креатин монохидрат може успешно да подпомогне цялостното лечение на тежка депресия. Учените обаче пак предупреждават, че тя е само обещаващо допълнение, а не неин пълен заместител

Испания победи Франция и се класира за големия финал на Мондиал 2026

Испания е на финал! „Ла Фурия“ изнесе брутален урок и срина Франция

Свят Преди 2 часа

Испания изнесе урок в Далас как се играе с убийствена ефективност. Този френски отбор от звезди през 2026 г. беше буквално тактически надигран, получи паспортите и бордовите си карти и беше изпратен на гейта от един отбор на Испания, който имаше пълен контрол

<p>На ръба на нова криза: САЩ възобновиха блокадата на иранските пристанища</p>

На ръба на нова криза: САЩ възобновиха блокадата на иранските пристанища след атаки в Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Напрежението около Ормузкия проток ескалира, а размяната на атаки между Вашингтон и Техеран засилва опасенията от мащабен конфликт в Близкия изток

Според законопроекта максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро

НС обсъжда Бюджет 2026: 5,7% дефицит, по-високи винетки и промени в осигуровките

България Преди 2 часа

Проектът предвижда дефицит от 5,7% от БВП, увеличение на приходите от ТОЛ системата и нови правила за осигуровките в публичния сектор

Под вълните: Изкуствен интелект откри 73 скрити супервулкана на океанското дъно

Под вълните: Изкуствен интелект откри 73 скрити супервулкана на океанското дъно

Любопитно Преди 3 часа

Учени използваха софтуер, предназначен за Марс, за да сканират океанското дъно на Земята. Резултатът е шокиращ – открити са 73 нови гигантски калдери, които крият риск от мощни изригвания и цунами

,

"Целенасочена стратегия": Руските удари по болници в Украйна

Свят Преди 3 часа

От "Лекари без граници" твърдят, че Русия умишлено нанася удари на медицински заведения в Украйна. Нейните данни сочат, че от 2022 г. насам са били атакувани над 20 болнични заведения, подкрепяни от организацията

Стефан Стамболов

15 юли: Посечена диктатура - „Изгубих си ръцете, с които съм работил за България“

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Какво ще е времето днес? Слънчево, горещо и с температури до 36 градуса

Какво ще е времето днес? Слънчево, горещо и с температури до 36 градуса

България Преди 3 часа

НИМХ не предупреждава за опасни явления, но препоръчва да се избягва престоят на слънце в най-горещите часове

САЩ ще се изтеглят напълно от Ирак

САЩ ще се изтеглят напълно от Ирак

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Не смятаме, че има нужда военните да бъдат там повече

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат сладолед?

dogsandcats.bg

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Ето кой празнува имен ден на 15 юли

Edna.bg

Жаклин Дочева на романтичен воаяж в Испания

Edna.bg

Тухел проговори за конфликта с Белингам

Gong.bg

Антирекорд срещу Испания слага край на ерата на Дидие Дешан

Gong.bg

„Разхождах се“: Издирваният бизнесмен от Павликени се появи невредим след седмица в неизвестност

Nova.bg

Шофьорка блъсна дете на пешеходна пътека край Созопол

Nova.bg