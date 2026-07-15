България

След 6 дни издирване: Управителят на хлебозавод в Павликени се прибра сам у дома

Димитър Георгиев беше в неизвестност от миналата сряда, над 100 души участваха в операцията по издирването му

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 17 минути / 15 юли 2026, 09:13
След 6 дни издирване: Управителят на хлебозавод в Павликени се прибра сам у дома
В търсенето на мъжа се включиха полицаи, жандармеристи, доброволци и водолази   
Източник: ОД на МВР-Велико Търново

С лед шест дни в неизвестност управителят на хлебозавод в Павликени Димитър Георгиев се прибра сам в дома си. 54-годишният мъж се е появил снощи около 22:50 часа, съобщава NOVA.

Мистерия около изчезването на бизнесмен в Павликени

Управителят на хлебозавода в града изчезна в началото на миналата седмица, а в околностите беше организирана акция по издирването му от полиция, жандармерия, водолази и доброволци.

Мъжът е оцелял като се е хранил с диви плодове. Това е свидетелствал той пред властите, като не е дал обяснения, защо е решил, по свои думи, „да се разхожда" повече от седмица.

Трети ден без следа от шефа на хлебозавод в Павликени

Появата на бизнесмена става ден след разпита на собственика на хлебозавода Паун Лазаров - вуйчо на осъдения за убийството на сестрите Белнейски, Лазар Колев.

Мъжът беше ключов свидетел по делото, а по време на разследването и заподозрян в престъплението. 

Димитър Георгиев и Паун Лазаров идват от Пазарджик в Павликени преди повече от 20 години. Докато управителят е бил в неизвестност, са проверени и финансовите отношения помежду им във фирмата, като е имало данни за злоупотреби от страна на управителя към собственика.

Мистериозно изчезналият Димитър Георгиев обаче отрича първоначалната версия, разпространена от негови роднини - отвличане.

Остава неясен въпросът дали Димитър Георгиев ще носи наказателна отговорност, затова че МВР изразходва огромен ресурс за издирването му.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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След 6 дни издирване: Управителят на хлебозавод в Павликени се прибра сам у дома

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