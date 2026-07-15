Сделката, която ще промени не само Холивуд

М едийната компания "Парамаунт" възнамерява да придобие холивудския ветеран "Уорнър" за 111 милиарда долара. Няколко американски щата искат да спрат сделката, която може да разшири влиянието на президента Доналд Тръмп, съобщи Deutsche Welle.

Дванайсет американски щата започнаха съдебна процедура за блокиране на сливането на два холивудски гиганта - "Уорнър Брадърс" и "Парамаунт". Искът е подаден в Калифорния. Главният прокурор на щата Роб Бонта казва, че ако "Парамаунт" погълне "Уорнър Брадърс", както се очаква, това ще доведе до по-високи цени, по-лошо качество и по-малко филми и телевизионни продукции.

Според общия иск сливането представлява и заплаха за кината в САЩ, тъй като елиминирането на конкуренцията между две от най-големите студиа в страната ще ги подложи на допълнителен стрес. Според иска сделката, с която "Парамаунт” ще придобие "Уорнър Брадърс"”, нарушава правилата за конкуренция и трябва да бъде спряна. При това те се позовават на закон, който забранява сливанията, ако те биха могли да засегнат конкуренцията.

Грешен прочит на законодателството?

"Парамаунт" се защити с аргумента, че искът не отчита реалността на конкуренцията в развлекателната индустрия и се основава на неправилно прилагане на антимонополното законодателство, пише АРД. В същото време все още текат проверки за конкуренция извън САЩ, включително в Европа.

Paramount weighs California exodus after state's war on $110B Warner Bros. takeover https://t.co/E31djU8bQX pic.twitter.com/GrBb37MGjJ — New York Post (@nypost) July 12, 2026

През юни правителството на САЩ одобри сделката за милиарди без никакви условия. Министерството на правосъдието стигна до заключението, че сливането няма да навреди нито на конкуренцията, нито на американските потребители – както в телевизионния и стрийминг бизнесите, така и в кинопродукцията. Според "Уолстрийт Джърнъл" придобиването е било одобрено от ръководството на министерството, преди компетентните юристи на ведомството да успеят да дадат препоръка по въпроса.

Какво казват в Европа?

Министърката на културата на Обединеното кралство Лиза Нанди възнамерява да поиска от британските регулаторни органи в областта на медиите и конкуренцията да разгледат сделката на стойност 110 млрд. долара. Нанди заяви, че "възнамерява" да възложи на медийния регулатор на страната "Офком" да проучи въздействието на мегасделката върху медийното многообразие, както и да поиска от Агенцията за конкуренция и пазари да разследва дали предложената сделка представлява проблем.

Европейският съюз (ЕС) също беше изразил опасения относно сделката. От "Парамаунт" обаче са представили нови ангажименти пред Европейската комисия (ЕК) на 30 юни, но не се посочват конкретни подробности. Комисията удължи предварителния краен срок за вземане на решение от 7 юли до 22 юли, за да си осигури време за оценка на промените.

A coalition of 12 states filed an antitrust lawsuit to block the Paramount Skydance and Warner Bros. merger, despite the Department of Justice approving the deal last month.



The coalition, led by California Attorney General Rob Bonta, alleges that the $111 billion transaction… pic.twitter.com/Whfvk9uytu — Variety (@Variety) July 13, 2026

Миналата седмица се появиха съобщения, че "Парамаунт" ще се оттегли от съвместното предприятие за разпространение на филми United International Pictures с Universal Pictures, за да улесни получаването на одобрение за сделката.

Защо тази сделка е толкова важна за администрацията на Тръмп?

Зад "Парамаунт" стои семейството на софтуерния милиардер Лари Елисън, известен като поддръжник на американския президент Доналд Тръмп, припомня АРД. Първоначално миналата година "Нетфликс" вече беше постигнала споразумение с "Уорнър Брадърс" за придобиване на стрийминг и студийния бизнес на този гигант в бранша. "Парамаунт" обаче не се отказа и подаде по-висока оферта за целия концерн "Уорнър Брадърс Дискавъри" – включително телевизионните канали като Си Ен Ен. Сделката вече възлиза на около 111 милиарда долара. Критиците на Тръмп в САЩ се опасяват, че под шапката на "Парамаунт" Си Ен Ен може да загуби редакционната си независимост.

"Парамаунт" се ръководи от сина на Лари Елисън – филмовия продуцент Дейвид Елисън. С придобиването на "Уорнър Брадърс Дискавъри" той се стреми да засили влиянието си в Холивуд. "Парамаунт" беше сред по-малките играчи в бранша. Към "Уорнър Брадърс" принадлежат, наред с другото, вселената на супергероите на DC със Супермен и Батман, филмови поредици като "Хари Потър", както и силен стрийминг бизнес, базиран на платения канал HBO.