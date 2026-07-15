Технологии

OpenAI прави устройство с човекоподобно поведение

То ще има камери и сензори, за да "вижда" и "чува", но няма да има екран, с който потребителите да взаимодействат и ще разчита изцяло на гласов изкуствен интелект, за да комуникира с хората и да се държи като техен човешки приятел и помощник

Мартин Дешев Мартин Дешев

15 юли 2026, 09:08
OpenAI прави устройство с човекоподобно поведение
Източник: iStock/GettyImages

Д ългоочакваното навлизане на OpenAI в потребителския хардуер започва да се оформя. Според Марк Гърман от Bloomberg, бъдещата потребителска джаджа на компанията няма да бъде AI значка, носимо устройство или футуристичен заместител на смартфона. Вместо това, OpenAI разработва мобилен, интелигентен високоговорител без дисплей, проектиран да действа като проактивен и силно персонализиран „човекоподобен AI помощник“ за дома. 

Разработено под творческото ръководство на легендарния бивш шеф на дизайна на Apple Джони Айв и неговото дизайнерско студио LoveFrom, устройството е планирано за официално представяне по-късно тази година, като трябва да е на пазара през 2027 г., с цена между 200 и 300 долара.  Проектът представлява значителна промяна за OpenAI. Най-известна с ChatGPT и своите AI модели, компанията сега се стреми да създаде изцяло нова категория потребителска електроника, която да надхвърля смартфоните и лаптопите, като постави разговорния AI в центъра на потребителското изживяване. 

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Вместо да действа като обикновен интелигентен високоговорител, който стои в ъгъла и чака сигнал за събуждане, устройството на OpenAI е проектирано да притежава физическо „присъствие“. То ще включва физически, механични елементи, които се движат автономно.

Целта на това е устройството да се усеща по-скоро като жив спътник. Този дизайнерски избор позволява на потребителите лесно да го носят от стая в стая през целия ден: да го внасят в пералното помещение, докато вършат домакинска работа, да го носят до кухненския плот, за да помогнат с рецепта, и по-късно да го поставят на нощно шкафче, за да слушат музика.

Вътрешно OpenAI описва устройството като нова категория домашен компютър, проектиран специално за ерата на изкуствения интелект. Въпреки че може да се справя със стандартните контроли за интелигентен дом, да възпроизвежда медийни файлове и да отговаря на съобщения, истинската му диференциация се крие в ситуационната му осведоменост. Говорителят ще разполага с вградена камера и сензори за околната среда.

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Това позволява на изкуствения интелект да вижда и разбира обкръжението на собственика си, обработвайки контекста от реалния свят, за да персонализира помощта си. Вместо да чака да му бъде зададен въпрос, устройството е проектирано да изучава навиците на собственика си и проактивно да предлага действия, които да му помогнат да постигне целите си.

Например, по време на вътрешни презентации на OpenAI, устройството наблюдава вечерната рутина на потребителя и го подтиква към по-ранно лягане преди насрочена сутрешна среща. То ще черпи данни от лични източници, като имейли, за да получи цялостно, локализирано разбиране за ежедневието и графика на потребителя.

Очаква се устройството да допълни смартфоните, а не да ги замени. Поне първоначално. Смартфоните остават незаменими за визуални задачи като съобщения, навигация, фотография и гледане на видео. Въпреки това, изкуствен интелект може да намали нуждата от постоянно посягане към телефона, само за да зададете въпрос, да въведете напомняне или да получите информация.

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Поверителността вероятно ще се превърне в едно от най-големите предизвикателства. Преносимият AI асистент, проектиран да слуша непрекъснато, повдига очевидни въпроси относно събирането на данни, гласовите записи и сигурността на потребителите. OpenAI почти сигурно ще се изправи пред интензивен контрол върху това как се обработва, съхранява и защитава личната информация, особено след като регулаторните органи по целия свят засилват надзора върху технологиите за изкуствен интелект.

Концепцията отразява нарастващото убеждение в технологичната индустрия, че следващата голяма компютърна платформа може изобщо да не се върти около екраните. Вместо постоянно да отварят приложения, да докосват икони и да пишат команди, бъдещите устройства биха могли да позволят на хората просто да говорят естествено. Изкуственият интелект ще разбира контекста, ще запомня предишни разговори и проактивно ще помага с планирането, търсенето на информация, напомнянията и ежедневните дейности.

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Конкуренцията в тази нововъзникваща категория също се засилва. Meta, Google, Apple и Amazon инвестират сериозно в AI хардуер докато стартиращите компании продължават да експериментират с носими асистенти и устройства без екрани. Досега обаче никоя компания не е успяла да създаде успешен продукт в тази категория.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
OpenAI изкуствен интелект ChatGPT технологии софтуер интернет
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