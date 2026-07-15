Под вълните: Изкуствен интелект откри 73 скрити супервулкана на океанското дъно

Д ълбоко под океанските вълни дебнат опасности. И те не идват от митични чудовища като Кракен, а от мощни геологични сили, които пренаписват релефа на Земята. По-голямата част от вулканичната активност на нашата планета се случва под водата, но белезите, които тези процеси оставят, досега оставаха скрити от човешкото око.

Благодарение на революционно търсене с помощта на изкуствен интелект, екип, воден от вулканолога Андреа Веролино от френския университет „Париж-Сакле“, успя да идентифицира 73 напълно непознати досега вулканични калдери, скрити на океанското дъно.

Калдерите са огромни кратероподобни вдлъбнатини. Те се образуват, когато вулканът изхвърли огромно количество магма от подземната си камера и земната маса над нея буквално пропадне навътре. Някои от тях са отдавна угаснали, но други крият активни вулканични системи, които могат да изригнат отново с опустошителна сила.

Събуждането на Hunga Tonga: Урокът, който научихме по трудния начин

Повечето подводни вулканични изригвания по океанските хребети са сравнително спокойни, но от време на време нещата стават катастрофални. Подводните калдери могат да предизвикат мегаизригвания, опустошителни цунамита, шокови вълни и огромни количества пепел и пара.

Mars'taki çarpma kraterlerini tespit etmek için geliştirilen yapay zeka algoritması, Dünya okyanuslarının tabanında daha önce bilinmeyen 73 volkanik kaldera belirledihttps://t.co/x1Oc6k9Rty — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) July 12, 2026

Изригването на вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай през 2022 г. в Тихия океан беше сериозен сигнал за събуждане на научната общност. То създаде атмосферни вълни, които достигнаха чак до Космоса, предизвика цунами на хиляди километри и нанесе огромни щети.

Проблемът е, че преди настоящото проучване учените знаеха местоположението на едва тридесетина подводни калдери по целия свят. А когато не знаем къде са, няма как да ги наблюдаваме.

От Марс до дъното на океана

За да запълнят тази празнина, Веролино и колегите му адаптират сложен компютърен алгоритъм. Интересното е, че първоначално този софтуер е бил обучен да разпознава ударни кратери на Марс. Сега изследователите го прилагат върху батиметрични карти, които показват релефа на земното дъно.

Алгоритъмът първоначално маркира 87 435 потенциални формации.

потенциални формации. След поредица от филтри и ръчна проверка на кандидатите, екипът стеснява списъка до 78 вероятни калдери.

Тъй като 5 от тях вече са били познати на науката, това доказва, че методът на изкуствения интелект работи с изключителна точност.

Останалите 73 обекта са абсолютно ново откритие. Ако то бъде потвърдено напълно, това ще утрои броя на известните подводни калдери на Земята.

Къде се крият новите калдери?

Анализът показва любопитно разпределение на новооткритите гиганти:

8 от тях се намират по средноокеанските хребети, където тектоничните плочи се раздалечават.

9 са открити във вулканични дъги.

Цели 61 са разположени във вътрешността на тектоничните плочи (например по вериги от подводни планини), а не по техните граници.

Авторите на изследването, публикувано в списание Communications Earth & Environment, подчертават, че целта им не е просто да направят списък, а да положат основата за по-добра подготовка на човечеството при евентуални подводни катаклизми. Дори вулкани, които днес смятаме за „угаснали“, в момента тихо се пълнят с магма в дълбините и откриването им е първата стъпка към предотвратяване на бъдещи трагедии.