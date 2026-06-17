Започнаха изпитите след 7. и 10. клас

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Н ад 110 000 ученици от седми и десети клас в цялата страна се явиха на Националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът е сред най-важните в образователната система, тъй като резултатите на седмокласниците се използват за кандидатстване в гимназиите след завършване на основното образование.

Изпитният ден започна рано сутринта, като учениците трябваше да бъдат в училищата поне 30 минути преди началото на тестовете. Те бяха допускани до изпитните зали срещу документ за самоличност и служебна бележка, а писането се извърши с черен химикал съгласно изискванията на Министерството на образованието и науката.

За седмокласниците изпитът започна в 9:00 часа и продължи общо 165 минути, разпределени в две части. Тази година учениците работиха по Вариант 1. Тестът включваше общо 26 задачи – с избираем отговор, кратък свободен отговор, задача с разширен свободен отговор и създаване на текст под формата на преразказ по неизучавана художествена творба.

Десетокласниците започнаха изпита си час по-рано – в 8:00 часа. Те разполагаха с 90 минути за решаване на тест от 21 задачи, включващи въпроси с избираем отговор, редактиране на текст, формулиране на теза или антитеза и създаване на кратък текст.

От Министерството на образованието и науката тази година запазиха познатия формат на изпитите по български език и литература както за седми, така и за десети клас. Целта е учениците да бъдат оценени по вече утвърден модел, без допълнителни промени в структурата и продължителността на тестовете.

За седмокласниците националното външно оценяване има особено значение, тъй като резултатите формират основна част от бала за прием в профилираните и професионалните гимназии. Именно затова изпитът е сред най-напрегнатите моменти за учениците и техните семейства.

Следващото предизвикателство пред учениците предстои на 19 юни, когато ще се проведе Националното външно оценяване по математика. При десетокласниците тази година са предвидени промени във формата на изпита. Според концепцията, разработена от предишното ръководство на МОН, в теста ще бъдат включени интегрални задачи, които съчетават математически знания с елементи от биология, физика, химия, география и икономика.

Резултатите от националните външни оценявания по български език и литература и по математика ще бъдат обявени до 1 юли, съобщиха от Министерството на образованието и науката.