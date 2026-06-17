Свят

За девети път: Сенатът на САЩ блокира резолюция за прекратяване на войната с Иран

Вотът идва дни след обявяването на рамково споразумение между Вашингтон и Техеран

Василена Василева Василена Василева

17 юни 2026, 09:16
За девети път: Сенатът на САЩ блокира резолюция за прекратяване на войната с Иран
Източник: AP/БТА

С енатът на САЩ блокира за девети пореден път внесена от демократите резолюция за преустановяване на войната с Иран, докато не бъде дадено разрешение от Конгреса, предаде "Ройтерс".

Пакистан потвърди: Сделката за мир между САЩ и Иран е готова

Вотът се състоя след като по-рано тази седмица бе обявено рамково споразумение между Вашингтон и Техеран, насочено към установяването на траен мир. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че споразумението е било подписано в неделя по "дигитален път" и посочи, че не са били отблокирани никакви средства за Техеран.

Официалният текст обаче не бе публикуван нито от Белия дом, нито от Иран. Не бяха оповестени и много подробности около този документ. 

Сенатът гласува с 48 срещу 47 гласа за блокиране на резолюцията, с която се настоява войната да бъде прекратена по силата на Закона за военните правомощия. Съгласно този закон Белият дом разполага с 60-дневен срок, за да поиска одобрение от Конгреса за предприетите от президента военни действия. Правителството на Доналд Тръмп обаче посочва, че военните действия в Иран са прекратени от 8 април.

Ирански агенции: Това е споразумението със САЩ

Републиканците Бил Касиди от Луизиана, Сюзън Колинс от Мейн, Лиса Мъркауски от Аляска и Ранд Пол от Кентъки гласуваха заедно с повечето демократи в подкрепа на резолюцията. Демократът Джон Фетърман от Пенсилвания гласува против. Петима сенатори не участваха в гласуването.

САЩ и Иран пред споразумение: Какво предвижда документът (СПИСЪК)

Демократите, както и някои съпартийци на Тръмп от Републиканската партия, призоваха Белият дом да предостави конкретни подробности за рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран. Редица представители на Демократическата партия изразиха недоволство от това, че са държани в неведение за съдържанието на документа. 

Очаква се в петък в Швейцария да се проведе официална церемония по сключването на споразумението между Вашингтон и Техеран. 

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Николай Велев    
Сенат на САЩ Иран война Конгрес Доналд Тръмп резолюция външна политика Белият дом дипломация споразумение
Последвайте ни
Депутатите замразиха заплатите си на нивата от март

Депутатите замразиха заплатите си на нивата от март

„Без мен нямаше да има Израел“: Тръмп с остър удар по Нетаняху

„Без мен нямаше да има Израел“: Тръмп с остър удар по Нетаняху

Куриозен случай: Три коли се удариха по време на брифинг на МВР за пътната безопасност

Куриозен случай: Три коли се удариха по време на брифинг на МВР за пътната безопасност

Свалиха статуя на Лионел Меси заради неочакван и опасен проблем

Свалиха статуя на Лионел Меси заради неочакван и опасен проблем

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Любопитни хранителни навици на котките

Любопитни хранителни навици на котките

dogsandcats.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 3 часа
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 3 часа
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 3 часа
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 1 час
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лидерите на Г-7 единни в подкрепата за Украйна, увеличават натиска върху Русия

Лидерите на Г-7 единни в подкрепата за Украйна, увеличават натиска върху Русия

Свят Преди 29 минути

Те приветстваха и постигнатото споразумение между САЩ и Иран

Intel подготвя най-сериозния отговор на чиповете на Apple

Intel подготвя най-сериозния отговор на чиповете на Apple

Технологии Преди 33 минути

Вече няколко години Apple разчита на процесори, които са собствена разработка и преобразиха компютрите на компанията, а според мнозина са най-добрите чипове на пазара. Intel се опитваше да отговори, като изглежда, че има решение

Голям столичен квартал остава без топла вода от днес

Голям столичен квартал остава без топла вода от днес

България Преди 1 час

Причината е изпълнението на ремонтна програма на „Топлофикация София“

<p>Дронове разкриват мащабите на незаконния град край Варна</p>

"Баба Алино": Дронове разкриват мащабите на незаконния град край Варна

България Преди 1 час

Експерти създават триизмерен модел на местността, за да установят точния брой и размер на постройките

,

Революция в чашата: Учени разработиха еспресо, приготвено чрез ултразвук

Любопитно Преди 2 часа

Приготвянето на класическо еспресо традиционно се свързва с преминаването на вряща вода под високо налягане през фино смляно кафе – процес, който отнема около 30 секунди и изисква сериозен разход на топлинна енергия

Какво е състоянието на жената, блъсната от електрическа тротинетка в Бургас

Какво е състоянието на жената, блъсната от електрическа тротинетка в Бургас

България Преди 2 часа

Инцидентът стана в понеделник

<p>Решаващ вот в Страсбург за доклада за РСМ</p>

ЕП гласува доклада за Република Северна Македония

Свят Преди 2 часа

Вотът в Страсбург идва след остри спорове около текстове, свързани с ангажиментите на Скопие към ЕС

,

Забравете за диетите: 101-годишна жена доказа, че тайната на дълголетието е друга

Любопитно Преди 2 часа

Вместо ранно ставане и броене на калории, 101-годишната Дзиен Юецин си ляга в 2 през нощта, гледа шоу програми и не се лишава от чипс и бисквити след полунощ

Двама украински пилоти загинаха при катастрофа с изтребител Су-24

Двама украински пилоти загинаха при катастрофа с изтребител Су-24

Свят Преди 2 часа

Военният самолет се е разбил в Хмелницка област, а причините за инцидента се разследват

Започват изпитите след 7. и 10. клас

Започват изпитите след 7. и 10. клас

България Преди 2 часа

Днес учениците се явяват на националното външно оценяване по български език и литература

Кабинетът ще предложи временен шеф на Държавна агенция „Разузнаване“

Кабинетът ще предложи временен шеф на Държавна агенция „Разузнаване“

България Преди 3 часа

Мандатът на Антоан Гечев изтича днес, а парламентът все още не е гласувал предложението за нов петгодишен мандат

<p>Петима кандидати са готови да оглавят временно НСлС</p>

Избират изпълняващ функциите директор на НСлС

България Преди 3 часа

Петима са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не

Любопитно Преди 3 часа

Учени от Италия са проучили този въпрос

Времето в сряда: Идеално по морето, бурно в планините

Времето в сряда: Идеално по морето, бурно в планините

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни и къде ще вали

Две основни версии за палежа пред българското посолство в Скопие

Две основни версии за палежа пред българското посолство в Скопие

Свят Преди 11 часа

Медиите в Северна Македония гордо цитират Тошковски и Мицкоски

Израел прехвана ракети на "Хизбула" и нанесе удари в Южен Ливан

Израел прехвана ракети на "Хизбула" и нанесе удари в Южен Ливан

Свят Преди 12 часа

Иран заплаши Израел с "твърд отговор", ако не прекрати атаките в Ливан

Всичко от днес

От мрежата

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Жътвата почва, рискът от пожар се повишава

sinoptik.bg
1

Студенти почистиха южния плаж на Приморско

sinoptik.bg

Радина Кърджилова на 40: жената, която превърна чувствителността в своя суперсила

Edna.bg

28 студенти завършиха новото издание на Vivacom Техническа академия, половината от тях вече са стажанти в компанията

Edna.bg

Три сериозни съперника, но и един по-лек чакат ЦСКА 1948

Gong.bg

Ден 6: Най-бързият гол на Мондиал 2026

Gong.bg

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал и ранени (ВИДЕО)

Nova.bg

Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март

Nova.bg