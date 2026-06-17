Депутатите замразиха заплатите си, но оставиха вратичка за бъдещо увеличение

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Н ародното събрание единодушно реши да замрази възнагражденията на народните представители на нивата от март 2026 година. Решението беше прието със 193 гласа „за“ като част от изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на парламента.

С приетите текстове се запазва действащият принцип, според който основното месечно възнаграждение на депутатите е обвързано със средната работна заплата в обществения сектор. Новият момент е, че базата за изчисление се фиксира към данните на Националния статистически институт за месец март 2026 г.

Депутатите не замразиха заплатите си

Така основната депутатска заплата се определя като три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, изчислени по данните на НСИ за посочения месец.

Въпреки фиксирането на базата, в правилника е записана възможност възнагражденията да бъдат променяни единствено при промяна на политиката по доходите в бюджетната сфера и съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет за съответната година. По този начин, макар автоматичният механизъм да отпада, остава възможност за бъдещо повишение на депутатските заплати.

С измененията се прекратява и досегашният механизъм за автоматично преизчисляване на депутатските заплати на всеки три месеца, който се прилагаше в зависимост от актуалните статистически данни за средните възнаграждения. Според вносителите на промените целта е да се въведе по-ясен, предвидим и прозрачен модел за определяне на възнагражденията.

Правната комисия прие замразяване на депутатските заплати

Един от вносителите на законодателните промени, Петър Витанов от „Прогресивна България“, посочи, че решението е продиктувано от обществените очаквания и необходимостта от пример в условия на икономически и социални предизвикателства.

По думите му премахването на автоматизмите при индексиране на заплатите ще доведе до по-голяма яснота и ще елиминира тримесечните преизчисления, които до момента водеха до периодични промени във възнагражденията на народните представители.

„Идеята на това замразяване на възнагражденията е свързана с голямото очакване на обществото, защото в тези дни на криза народните представители трябва да дадат пример“, заяви Витанов по време на дебатите в пленарната зала.

Депутатите не замразиха заплатите си, ще продължават да се актуализират на три месеца

Освен текстовете, свързани с възнагражденията, парламентът прие и други промени в правилника. Те засягат дейността на постоянната парламентарна комисия по превенция и противодействие на корупцията, както и съгласуването на процедурни разпоредби с новоприетия Закон за превенция на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

Темата за депутатските възнаграждения периодично предизвиква обществен и политически дебат, тъй като те са обвързани със средната работна заплата в обществения сектор и се актуализират автоматично на тримесечна база. Това води до ситуации, в които при повишение на доходите в икономиката нарастват и заплатите на народните представители.

Именно този механизъм от години е обект на критики от различни политически сили и обществени организации, които настояват за повече предвидимост и ограничаване на автоматичното индексиране.

В предходни парламенти нееднократно са правени опити за промяна на формулата за изчисление или за временно „замразяване“ на възнагражденията, но различните предложения са срещали различна политическа подкрепа.

Настоящото решение въвежда фиксирана база за изчисление към март 2026 г. и се вписва в по-широкия дебат за прозрачността на публичните разходи и възнагражденията на избраните представители.