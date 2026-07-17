България

ЕК с критичен за България доклад за върховенството на закона

По четири препоръки за реформи напредък липсва

Николай Киров Николай Киров

17 юли 2026, 15:18
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Е вропейската комисия представи днес годишния доклад за върховенството на закона в ЕС. За България комисията отчита различната степен на напредък по препоръките, отправени миналата година и отбелязва ангажиментите, поети от нашата страна по Плана за възстановяване и устойчивост. Данните показват, че за последната година нашата страна е изпълнила изцяло една препоръка, по две препоръки има "известен" напредък, по една - "ограничен", а по четири препоръки напредък липсва.

Комисията заключава, че не е постигнат напредък за промяна на българското законодателство с цел избягване на дългосрочното командироване на съдии и това продължава да поражда опасения. ЕК препоръчва на нашата страна да въведе необходимите законодателни промени, като вземе предвид европейските стандарти, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. 

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Не е постигнат напредък във възобновяването на процеса за реформиране на Висшия съдебен съвет, се посочва в документа. Тъй като съставът на ВСС остава непроменен, ЕК препоръчва да бъде извършена промяна с цел независимостта и ефективността на Съвета, като бъдат отчетени европейските стандарти за съдебните съвети.

Не е постигнат напредък по отношение на осигуряването на трайни резултати в разследванията, наказателните преследвания и окончателните решения по дела за корупция по високите етажи на властта. Препоръчва се България да предприеме мерки за осигуряване на такива резултати.

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Постигнат е известен допълнителен напредък по отношение на осигуряването на ефективната работа на Комисията за борба с корупцията с приемането на нов закон, който възстановява нейната дейност и въвежда нова процедура за назначаване на нейното ръководство. ЕК препоръчва България да осигури пълното функциониране на Комисията за борба с корупцията, за да може да се изпълняват превантивните и разследващите функции.

Постигнат е ограничен напредък по отношение на подобряването на почтеността на висшите изпълнителни длъжности с изготвянето на правила за поведение. Тъй като свързаните законодателни изменения все още не са одобрени, на България се препоръчва да продължи усилията за укрепване на почтеността на висшите изпълнителни длъжности, като се вземат предвид европейските стандарти, особено с осигуряването на ясни изисквания за почтеност за правителството, както и подходящ механизъм за наказания.

Не е постигнат напредък в подобряването на качеството на законодателния процес, тъй като практическото прилагане на парламентарните правила за законотворчество продължава да поражда известни опасения, пише в документа. На България се препоръчва да подобри качеството на законодателния процес, като осигури обществени консултации и оценки на въздействието на законодателните инициативи на Народното събрание.

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Комисията отчита, че по миналогодишните препоръки парламентът е приел законодателни промени за подобряване на работата на Инспектората към ВСС и за избягване на опасността от политическо влияние. Съществуващата преди това гаранция за мнозинство от две трети и добавената роля на съдиите, прокурорите и разследващите магистрати при назначаването на членовете на Инспектората, премахва опасенията за възможно политическо влияние и следователно препоръката е изцяло изпълнена, се отбелязва в доклада.

Постигнат е известен напредък в работата за подобряване на прозрачността при разпределението на държавната реклама, особено по отношение на договорите с посредници, като медийни агенции, отчита комисията.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Желязков    
Европейска комисия Върховенство на закона България
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ЕК с критичен за България доклад за върховенството на закона

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