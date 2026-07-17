ГЕРБ опроверга Радев за Киевската декларация

Народни представители от ПП ГЕРБ дават изявление пред медиите в Народното Събрание. На снимката (от ляво надясно): Даниел Митов, Георг Георгиев

К иевската декларация е заключителен документ и няма физически, ръчно положени подписи под нея. За ратифициран се счита тогава, когато някоя държава не е изрично заявила, че не иска да участва, като Сърбия например.

Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ пред журналисти в Народното събрание.

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"Ние не просто присъстваме в декларацията, а сме конституирани като съавтор на декларацията. Тя е много добре написана, разбираема и е ясно, че тези, които са изброени, поемат съответните послания и ги изразяват", подчерта Георгиев.

По думите му, това е или огромен политически гаф или е ясен и преднамерен ход, който обслужа стратегията "у нас едно, навън друго".

Георгиев заяви, че Коалицията на желаещите предния ден е наречена ненужна и България не се присъединява към нейните политики и цели, а на следващия ден ние казваме, че припознаваме коалицията като основен инструмент.

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"Оказва се, че името на нашия външен министър фигурира в диспозитива на декларацията. Подобен тип документи не се подписват физически на място, щом името на Велислава Петрова е там, значи е подписала декларацията", заяви и Даниел Митов от ГЕРБ.

Той посочи, че сръбската страна е заявила предварително, че няма намерение да бъде включена в декларацията.

По повод посещението на вътрешния министър Иван Демерждиев в САЩ, където предостави информация за заобикаляне на санкциите "Магнитски", Митов каза, че в периода, в който е бил министър на вътрешните работи, не са подавани сигнали за подобни нарушения.