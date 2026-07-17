България

ГЕРБ опроверга Радев за Киевската декларация

Митов: Подобен тип документи не се подписват физически на място

Николай Киров Николай Киров

17 юли 2026, 14:50
ГЕРБ опроверга Радев за Киевската декларация
Народни представители от ПП ГЕРБ дават изявление пред медиите в Народното Събрание. На снимката (от ляво надясно): Даниел Митов, Георг Георгиев   
Източник: БТА

К иевската декларация е заключителен документ и няма физически, ръчно положени подписи под нея. За ратифициран се счита тогава, когато някоя държава не е изрично заявила, че не иска да участва, като Сърбия например.

Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ пред журналисти в Народното събрание.

Румен Радев с обяснение за спорната Киевска декларация

"Ние не просто присъстваме в декларацията, а сме конституирани като съавтор на декларацията. Тя е много добре написана, разбираема и е ясно, че тези, които са изброени, поемат съответните послания и ги изразяват", подчерта Георгиев.

По думите му, това е или огромен политически гаф или е ясен и преднамерен ход, който обслужа стратегията "у нас едно, навън друго".

Георгиев заяви, че Коалицията на желаещите предния ден е наречена ненужна и България не се присъединява към нейните политики и цели, а на следващия ден ние казваме, че припознаваме коалицията като основен инструмент. 

Външният министър уточни позицията си след спора около Киевската декларация

"Оказва се, че името на нашия външен министър фигурира в диспозитива на декларацията. Подобен тип документи не се подписват физически на място, щом името на Велислава Петрова е там, значи е подписала декларацията", заяви и Даниел Митов от ГЕРБ.

Той посочи, че сръбската страна е заявила предварително, че няма намерение да бъде включена в декларацията. 

По повод посещението на вътрешния министър Иван Демерждиев в САЩ, където предостави информация за заобикаляне на санкциите "Магнитски", Митов каза, че в периода, в който е бил министър на вътрешните работи, не са подавани сигнали за подобни нарушения. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Лилия Йорданова    
Киевска декларация ГЕРБ Георг Георгиев Даниел Митов
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
ЕК с критичен за България доклад за върховенството на закона

ЕК с критичен за България доклад за върховенството на закона

Иран удари американски самолети и запали електроцентрала в Кувейт

Иран удари американски самолети и запали електроцентрала в Кувейт

ГЕРБ опроверга Радев за Киевската декларация

ГЕРБ опроверга Радев за Киевската декларация

Седем неща, които не бива да правите, когато се храните в Италия

Седем неща, които не бива да правите, когато се храните в Италия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите
Ексклузивно

Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите

Преди 9 часа
Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина
Ексклузивно

Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина

Преди 21 часа
Страшни наводнения удариха Тексас
Ексклузивно

Страшни наводнения удариха Тексас

Преди 16 часа
<p>Това "чудовище" току що излетя от Бургас</p>
Ексклузивно

Това "чудовище" току що излетя от Бургас

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ВАС отхвърли жалба срещу прокурор Емилия Русинова

ВАС отхвърли жалба срещу прокурор Емилия Русинова

България Преди 42 минути

Към момента на проведения избор от ПК на ВСС Русинова няма наложени дисциплинарни наказания

Народни представители от ПГ „Демократична България“ дават изявление пред медиите в Народното събрание. На снимката (от ляво надясно): Атанас Атанасов, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

ДБ призова Йотова да свика КСНС за геополитическите рискове пред страната

България Преди 1 час

От ДБ посочиха като повод противоречивите сигнали около Киевската декларация

Иранска новинарска агенция публикува видео, озаглавено "Къде да убием Тръмп?"

Иранска новинарска агенция публикува видео, озаглавено "Къде да убием Тръмп?"

Свят Преди 1 час

Видеото показва маршрута, по който кортежът на Доналд Тръмп минава на път за имението му във Флорида "Мар-а-Лаго".

Никола Цолов

Никола Цолов с най-добро време в тренировката преди Гран при на Белгия във Формула 2

България Преди 1 час

Българският пилот на Кампос Рейсинг оглави класирането на „Спа-Франкоршан“ преди квалификацията

Космос

Сърбия се присъедини към космическата програма „Артемида“

Свят Преди 2 часа

„Артемида“ е международна програма за пилотирани и роботизирани космически полети, ръководена от американската космическа агенция НАСА

Винаги една крачка напред: Вижте класацията на най-хитрите зодии

Винаги една крачка напред: Вижте класацията на най-хитрите зодии

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите смятат, че някои зодиакални знаци са по-добри от други в анализирането на ситуации, бързото адаптиране към промените и това да бъдат една крачка напред

Силното потребление подкрепя икономиката, но когато изпреварва производството, рискът от по-висока инфлация остава.

Харчим повече, отколкото произвеждаме: защо това носи риск от ново поскъпване

Парите ни Преди 2 часа

Потреблението остава основният двигател на икономиката, но БНБ очаква инфлацията да намали покупателната способност на домакинствата

Илияна Йотова

Илияна Йотова: Няма никакви противоречия в позицията за Украйна

България Преди 2 часа

"Най-точната, ясна и ктегорична позиция беше изразена от премиера Радев на няколко големи световни форума - Срещата на върха на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори", посочи държавният глава

Старт на вълнуваща лятна кампания със страхотни награди в кинoсалоните на Cineland в цялата страна!

Старт на вълнуваща лятна кампания със страхотни награди в кинoсалоните на Cineland в цялата страна!

Любопитно Преди 2 часа

Делян Пеевски

ДПС със сигнал до СГП с искане да провери Демерджиев за негови действия, извършени без надзора на прокуратурата

България Преди 2 часа

Според формацията министърът е нарушил закона, като е продължил действия по разследване и обработка на данни

От бедността до милионите: Невероятната съдба на 19-годишния Ламин Ямал

От бедността до милионите: Невероятната съдба на 19-годишния Ламин Ямал

Любопитно Преди 2 часа

Испанската футболна суперзвезда Ламин Ямал, който наскоро навърши 19 години, вече притежава страхотно състояние от 15 милиона долара и осигури изцяло нов, достоен живот на своето семейство след трудното си детство в град Барселона

Бойко Рашков

„Продължаваме промяната“: Пламен Тончев е крайно неподходящ за председател на ДАНС

България Преди 3 часа

Тончев беше изслушан вчера в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание

Конституционният съд образува дело за разпределението на квотите в ЦИК

Конституционният съд образува дело за разпределението на квотите в ЦИК

Свят Преди 3 часа

Искането е на 49-ма народни представители от 52-рия парламент

Меган Маркъл

Триумф за Меган Маркъл: Сериалът ѝ получи номинация за „Еми“

Любопитно Преди 3 часа

Сериалът на херцогинята на Съсекс по Netflix, „С обич, Меган“, беше обявен за номинация за дневните награди „Еми“ в категория Изключителна лайфстайл програма

„Булгаргаз“

Георги Татарски е избран за изпълнителен директор на „Булгаргаз“

Свят Преди 3 часа

Той ще заеме длъжността до провеждането на нова конкурсна процедура

Надежда срещу рака: Нова наночастица принуждава туморите да се унищожават сами

Надежда срещу рака: Нова наночастица принуждава туморите да се унищожават сами

Свят Преди 4 часа

„Предоставихме солидно доказателство за концепцията на клетъчно ниво, което се надяваме да вдъхнови по-нататъшни изследвания в наномедицината, базирана на купроптоза“, каа д-р Ин Чен, кореспондиращ автор на изследването

Всичко от днес

От мрежата

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg

Какво означава позата, в която спи котката ми

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

На 91 г. си отиде бабата на Ким Кардашиян, семейството се сбогува с невиждани кадри

Edna.bg

Рекорд: 630 жени с жълти рокли изненадаха Веселин Маринов

Edna.bg

MetLife преди финала - готов ли е теренът за големия мач?

Gong.bg

"Скай Германия": Перес лично уверил Байерн, че не иска Олисе

Gong.bg

ЕК: България без напредък по ключови препоръки за върховенството на закона

Nova.bg

Ограничават движението на камиони по „Тракия“, „Струма“ и през Кресненското дефиле

Nova.bg