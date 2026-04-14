БАБХ спря за месец над 370 тона храни от трети страни

Най-голям дял сред тях заемат доматите - над 110 тона

14 април 2026, 13:19
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

Н ад 370 тона храни не са допуснати в страната през външните граници на Европейския съюз в периода от началото на март до 5 април.

Инспекторите от Българската агенция по безопасност на храните са спрели общо 51 пратки след извършен ветеринарен и фитосанитарен контрол. По-голямата част от несъответстващите стоки са регистрирани на ГКПП „Капитан Андреево”.

Спряха вноса на 200 тона негодни храни от трети страни

Най-голям дял сред спрените стоки заемат доматите – над 110 тона. Поради установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди в страната не са влезли още 58 тона мандарини и 52 тона сладък пипер. Същото нарушение е констатирано и при доставки от нар, ориз и лозови листа.

Пратки със сушени смокини и лешници са отхвърлени заради наличие на различни видове токсини.

Спряха пратка със забранени за ЕС живи растения на ГКПП „Капитан Андреево“

При част от пратките контролните органи са установили непълна документация или липса на достатъчно данни за идентификация. По тези причини не са допуснати слънчоглед за посев, рози с почва, зеленчуци, цитруси, фиданки и дървен опаковъчен материал. Спрени са и продукти от животински произход, сред които пратки с колаген, яйца и екстракт от говежди кости.

Тонове токсични плодове на границата, има ли в България

За всички отхвърлени пратки са генерирани 38 уведомления в системата на ЕС за бързо оповестяване при рискове с храни и фуражи (RASFF).

От БАБХ подчертават, че засиленият контрол на осемте одобрени гранични контролни пункта е постоянен. Целта на проверките е да се гарантира защитата на потребителите и да не се допускат потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

Източник: БАБХ    
По темата

Социалното министерство предлага пенсиите да се изплащат преди почивни дни, а не след тях

Социалното министерство предлага пенсиите да се изплащат преди почивни дни, а не след тях

„Айсберг, точно напред!“: Историята на Фредерик Флийт – наблюдателят, който не успя да избяга от миналото

„Айсберг, точно напред!“: Историята на Фредерик Флийт – наблюдателят, който не успя да избяга от миналото

75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов

75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов

„Бях супер горда от себе си“ – Лорън Санчес за скандалния тоалет на инаугурацията

„Бях супер горда от себе си“ – Лорън Санчес за скандалния тоалет на инаугурацията

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Кога котките навлизат в пубертета 

Кога котките навлизат в пубертета 

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 7 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 7 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 7 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 7 дни
Обратно в сайта X

Италия спря автоматичното подновяване на отбранителното споразумение с Израел

Свят Преди 1 минута

Това съобщи Джорджа Мелони

Мистериозна болест в Бурунди мобилизира СЗО: Лекарите търсят непознат патоген

Свят Преди 8 минути

Докато Световната здравна организация разследва десетки случаи със симптоми на кървене и треска, лекарите остават без отговор за произхода на патогена. Вижте какво се знае за новата здравна заплаха в Източна Африка и защо първите тестове озадачиха експертите

Панагюрското златно съкровище се завърна у дома

България Преди 38 минути

То ще остане в Панагюрище до 18 май

Почина една от последните звезди от „Магьосникът от Оз“

Свят Преди 1 час

Холивуд скърби за Валери Лий, която почина на 94 години. Едва 6-годишна, тя изигра ролята на Мънчкин в „Магьосникът от Оз“ (1939), танцувайки до Джуди Гарланд

Politico: Не прекалявайте с поражението на Орбан

Свят Преди 1 час

Докато Европа празнува края на Орбан, анализаторите предупреждават: Петер Мадяр остава консерватор и националист. Вижте защо намесата на Тръмп се оказа токсична и как икономическите проблеми, а не идеологията, решиха съдбата на Унгария.

AP: Нови преки разговори между САЩ и Иран в четвъртък

Свят Преди 1 час

Като възможни места за срещата се обсъжда отново Исламабад, Пакистан, а също и Женева

Тръмп изтри своя образ като Иисус след безпрецедентен сблъсък с папата

Свят Преди 1 час

От „слаб по отношение на престъпността“ до „ужасен за външната политика“ – Тръмп влезе в открита война с папа Лъв XIV. Вижте защо президентът изтри AI изображението, което го показва като Христос, и как разгневи дори най-верните си поддръжници

Първите месеци с бебе: Какво ни тревожи най-често

Любопитно Преди 1 час

Най-честите въпроси за грижата за бебето и как да намерим правилните отговори

Терзиев: През юли планираме да пуснем новия участък на метрото през „Подуяне“

България Преди 1 час

По негови думи трасето е завършено на 98%

Свят Преди 1 час

Специалният представител на Путин с остри критики към ЕС за отказа от руска енергия

Шок в Холивуд: Руби Роуз обвини Кейти Пери в сексуално посегателство

Любопитно Преди 1 час

Актрисата Руби Роуз обвини Кейти Пери в сексуално посегателство отпреди 20 години в Мелбърн. Докато Роуз споделя за тежка травма и психологическа манипулация, екипът на певицата определи твърденията като „опасни и безразсъдни лъжи“

„Това е капан“: Руски студенти разказват за бруталния натиск да заминат на фронта

Свят Преди 1 час

Въпреки увеличаващите се загуби на бойното поле, Кремъл успя да избегне повторение на катастрофалната „частична“ мобилизация от есента на 2022 г., по време на която стотици хиляди мъже напуснаха страната. Но според експерти тази кампания, насочена към студенти, е един от няколкото признака, че по-агресивни тактики за набиране на кадри отново се засилват

На фона на кризата в Близкия изток: Лавров на посещение в Китай

Свят Преди 2 часа

Москва и Пекин "ще съгласуват позициите си по актуалните международни въпроси"

Танцът на унгарски депутат стана хит след съкрушителния разгром на Орбан

Свят Преди 2 часа

Докато Жолт Хегедюш стана хит с бурните си движения, новият лидер Петер Мадяр обяви готовност за диалог с Путин в името на мира. Вижте как Будапеща отпразнува края на 16-годишната ера на Орбан и защо Европа се надява на „развързване на ръцете“ на ЕС

Близо 2500 души са потърсили помощ в „Пирогов“ по Великден

България Преди 2 часа

На една пета от тях се е наложило да останат за лечение, като над 70 са деца под 18 години

Разкриха лаборатория за синтетични наркотици в Сливен

България Преди 2 часа

По случая има двама задържани

Всичко от днес

От мрежата

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Лилия Маравиля с актьорски курс за възрастни

Edna.bg

Кралица Елизабет II заподозряна в изневяра на съпруга си 

Edna.bg

Глобиха Медведев с 6000 евро за 47 "луди" секунди на корта (видео)

Gong.bg

Мбапе: Да играя за Реал Мадрид е дар от Бога

Gong.bg

Разходите на домакинствата за здраве са скочили с 60% за пет години

Nova.bg

Проверяват 7 държавни болници заради цените на скъпоструващи лекарства

Nova.bg