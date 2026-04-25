Зеленчуци на рекордни цени: Домати и краставици двойно по-скъпи

Основните причини са по-високите производствени разходи и скъпият транспорт при вносните стоки

25 април 2026, 08:38
Н ай-голяма динамика в цените на храните в момента се наблюдава при пресните плодове и зеленчуци, като при част от тях поскъпването продължава. Това заяви Илия Гатев от Стоково тържище Първенец.

По думите му при месото, млякото, хляба и основните хранителни продукти се отчита относителна стабилност след Великденските празници.

Търговията на най-голямата борса за плодове и зеленчуци у нас остава активна, но студената пролет забавя поевтиняването на родната продукция. В момента ягодите са в сезон и се търгуват между 2 и 3 евро за килограм, като цената им е леко по-ниска спрямо предходния месец.

При останалите плодове и зеленчуци липсва съществена промяна, тъй като по-ниските температури ограничават предлагането от българските оранжерии. Това задържа цените по-високи от очакваното за сезона, съобщава NOVA.

Сериозен ръст се отчита при доматите, краставиците и марулите, които са приблизително два пъти по-скъпи спрямо миналата година. В момента доматите и краставиците се търгуват на едро около 3 евро за килограм, а марулите достигат до 1,50 евро за брой. Основните причини са по-високите производствени разходи и скъпият транспорт при вносните стоки.

При картофите, морковите и тиквичките цените остават близки до миналогодишните. Старите картофи се продават около 0,50 евро за килограм, а младите – между 3 и 3,50 евро. Предлагането е основно българско, но има и внос от страни като Египет и Франция.

При плодовете се наблюдава поскъпване на ябълките заради извънсезонния им характер, докато бананите са поскъпнали с около 20%.

Очакванията са с настъпването на по-топло време и увеличаването на родната продукция да има известно понижение на цените. „По-скоро ще говорим за лека корекция надолу, отколкото за сериозно поевтиняване“, посочи Гатев, като подчерта, че високите разходи за горива и производство ще продължат да оказват натиск върху пазара.

Източник: Nova.bg    
