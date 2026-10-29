Бизнес климатът се охлажда: Услугите се сриват, а фирмите се готвят да вдигат цените

Общият показател на бизнес климата в България се понижава с 2,1 пункта през октомври 2026 г. – от 15,3% през септември до 13,2%, сочат данните от бизнес наблюденията на Националния статистически институт. Спадът се дължи на влошените оценки в услугите и промишлеността. Строителството запазва нивото си, а подобрение е отчетено единствено в търговията на дребно.

Най-сериозен е спадът в сектора на услугите, където съставният показател се понижава с 6,9 пункта до 1,5%. Мениджърите отчитат влошено бизнес състояние на предприятията и са резервирани по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги.

Бизнесът натиска спирачките, производствените цени растат

В промишлеността показателят намалява с 2,8 пункта заради неблагоприятните оценки и очаквания на предприемачите. Те отчитат по-малко нови поръчки през последните три месеца и очакват свиване на производствената активност. Средното натоварване на мощностите в промишлеността е 72,5%.

В строителството показателят запазва приблизително септемврийското си ниво от 9,7%, но очакванията са песимистични. Строителните предприемачи предвиждат спад на новите поръчки през следващата половин година, което ще доведе до свиване на дейността в краткосрочен план.

В търговията на дребно показателят се повишава с 1,2 пункта. Търговците оценяват благоприятно състоянието на бизнеса си, а прогнозите им за обема на продажбите през следващите три месеца остават позитивни.

Промишленото производство на България устойчиво пада

Най-сериозната пречка пред бизнеса във всички сектори остава несигурната икономическа среда. В промишлеността и строителството тя е съпроводена от недостиг на работна сила, а в търговията на дребно и услугите – от конкуренцията в бранша.

По отношение на цените мениджърите в промишлеността, услугите и търговията на дребно очакват продажните цени да се повишат през следващите три месеца. Единствено строителните предприемачи предвиждат цените да запазят нивото си.