Скандалният случай с малтретираното дете от Пловдив: Делото срещу пастрока продължава

С разпит на свидетел и представяне на експертизи в Пловдивския районен съд продължава делото срещу Петър Чернев, обвинен във физическо и вербално малтретиране на 6-годишно момче, на което е бил пастрок. Процесът се гледа при закрити врата. Чернев е в ареста от януари 2024 г.

Последна информация за състоянието на 5-годишното дете, което се бори за живота си след побой

Как започна случаят

Петър Чернев живеел на семейни начала със Стела Димитрова, майката на детето. Двамата бяха задържани през януари 2024 г., след като роднина на момчето забелязала голяма рана на главата му и подала сигнал в полицията.

На детето беше извършена операция за отстраняване на некротичните тъкани и поставяне на кожен трансплантат. Срещу Чернев бяха повдигнати общо шест обвинения.

Задържаният за жесток побой над 5-годишно дете остава в ареста

Делото започна отначало

През септември миналата година делото срещу Чернев и Димитрова започна отначало с нов съдебен състав.

Майката се призна за виновна за причиняване на средна телесна повреда на детето си и сключи споразумение с прокуратурата. Тя прие наказание от две години лишаване от свобода с четиригодишен изпитателен срок.

Прокуратурата иска по-тежки присъди за пастрока и майката на малтретираното дете в Пловдив

При предишния съдебен състав Петър Чернев беше осъден на осем години лишаване от свобода за причиняване на телесни повреди, принуда и закана към 6-годишното момче в условията на домашно насилие, както и за държане на наркотични вещества. Районната прокуратура в Пловдив протестира присъдата.

Майката беше освободена от наказателна отговорност и осъдена да плати глоба от 4000 лева. Тя беше призната за виновна за причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда на сина си.